大陸東南亞海漂垃圾汙染外傘頂洲 翁章梁帶隊清垃圾

2019-09-18 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



台灣西部沿海面積最大沙洲外傘頂洲，飽受海漂垃圾汙染海洋生態，嘉義縣長翁章梁上午帶隊共搭3艘觀光漁筏，會同海巡署官兵及小朋友共百餘人登外傘頂洲，舉辦秋季淨灘暨守護海洋淨灘活動，東北季風增強，大家頂強風共撿拾700多公斤海漂垃扱，許多垃圾來自大陸及東南亞國家，順著海流漂到外傘頂洲堆置，讓人看了痛心難過。

縣府人力發展所長郭凱迪說，這是他參加過難度「最高」淨灘，不是垃圾多，而是風沙太大，邊撿邊被沙石「洗臉」，有時被打到眼睛無法張開，看著美麗海灘布滿塑膠垃圾，很難過。

外傘頂洲約百餘公頃，行政區屬雲林縣口湖鄉，因濁水溪沙源阻斷，沙洲不斷流失南移，目前漂到嘉縣東石鄉外海，屬雲嘉南濱海國家風景區觀光景點，過去雲嘉兩縣曾發生主權之爭，現在攜手清除海漂垃圾，5月雲嘉兩縣環保局長帶隊清垃圾，隨後雲林縣長張麗善帶主管清垃圾，今天翁章梁也帶隊登洲，隨行許多小學生上守護海洋戶外課。

海巡署第五巡防區指揮部主任胡文雄率第四岸巡隊、嘉義查緝隊及十三海巡隊共40多名官兵參與，撿拾海漂垃圾，負責淨灘民眾安全，在沙洲部署救生人力，並在周邊海域派巡防艇護航，防範意外，邀請布新國小學童穿小小海巡服，化身海巡員參與淨灘，體驗海巡人員工作，讓海洋保育觀念深植心中。