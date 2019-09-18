菊黃蟹肥秋正濃 朝聖高悅酒店10月將推「金秋蟹宴」

2019-09-18 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



「菊黃蟹肥秋正濃」現在正是品嘗蟹味好時節，雲林北港鎮「朝聖高悅酒店」10月1日起至10月31日，推出季節快閃限定的「金秋蟹宴」，凡至飯店餐廳用餐消費，即可加購大閘蟹，毎隻只要499元。

朝聖高悅酒店說，飯店推出的超大閘蟹鮮腴甘美由海港新鮮直送，主廚翁茂賢以簡單料理方式，放入去寒紫蘇葉清蒸，讓饕客能嚐到蟹本身的鮮甜，敲開外殼，金燦的蟹黃及蟹膏鮮香漫溢於口中，蟹肉雪白肥美。

再搭配經典白酒中和螃蟹寒性，入口清爽不失螃蟹原味，「啖蟹把酒」每一口都充滿海味鮮甜、耐人蟳味，是老饕秋季必吃美味，季節快閃限定的「金秋蟹宴」，加購後贈送精選白葡萄酒乙杯，專案期間可至朝聖高悅酒店粉絲專頁，留言還可以領取秋蟹折價優惠券。

另外，歲末年終之際，朝聖高悅酒店自12月1日起至明年3月31日推出「迎新春 慶豐收 謝滿福」尾牙春酒專案，平日6899元起、假日8899元起，專案贈送果汁無限暢飲、每桌紅酒乙瓶。