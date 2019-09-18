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雲林拱範宮鎮殿媽祖「粉面」惹議 廟方：擲筊7柸獲媽祖同意

2019-09-18 13:12聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣麥寮鄉國定古蹟拱範宮，重新修復鎮殿媽祖神像，但「粉面」後色調鮮豔明亮，引起信眾議論，甚至有人認為有失原貌；廟方今天解釋，鎮殿媽祖原本就是「粉面媽」，長年來失修面部龜裂，修復也都有經過擲筊取得媽祖同意。

麥寮拱範宮媽祖廟興建在西元1685年，主要為木造建築，已有300多年歷史，2012年列為國定古蹟，主要奉祀媽祖，全國分靈廟宇約有4千餘間，每年媽祖誕辰皆有信徒前來朝拜。

廟方最近重新粉妝鎮殿媽祖，卻引發爭論，許多人說「古物味道不見了！」、「修成這樣真的很可惜」、「鎮殿媽莊嚴的面容，再也回不來了，只能靠照片來回憶了」。

麥寮鄉民代表吳明宜表示，拱範宮鎮殿媽祖神像是出自台灣重要民俗木雕藝師黃龜理之手，極富歷史價值，廟方修復引起不少人反彈，在地很多人認為媽祖「走樣」了，此事在文資界廣為流傳，她建議廟方往後應多找專家討論，並依循古法修復。

廟方主委張克中解釋，鎮殿媽祖已有30、40年沒有修復，媽祖長年來受到煙燻面容龜裂，其官帽也多處受損，他有天夢到廟方人員在幫媽祖整理儀容，不久後不少朋友跟他說，媽祖仙逝前是位28歲年輕女子，現在這樣看起來有失尊容。

他說，事後他將此事掛念在心上，覺得媽祖託夢或許也是有意修復，因此今年6月經過管理委員會共同決定，並在擲筊獲7柸得媽祖同意下，決定9月進行修復。

張克中表示，很多人以為鎮殿媽祖應該保有古樣，但媽祖原本是「粉面媽」，只是年久失修容貌受損、灰黑，因此才決議耗資16多萬元請來台中神像工藝師協助粉面，是否修復、修復時間都有請示過媽祖，現在剛粉妝過還不習慣，等日子久了香火薰染，便會呈現古樣風貌。

國定古蹟麥寮鄉拱範宮媽祖廟重新粉妝鎮殿媽祖，但因顏色看起來過於明亮引發信眾議論，廟方十八日解釋鎮殿媽祖，後來被香火薰黑，且其面部已龜裂，所以廟方才著手為媽祖粉妝，日子一久經

不少信眾認為「粉面」前的媽祖比較有威嚴。圖／擷取至麥寮拱範宮臉書粉絲專頁
不少信眾認為「粉面」前的媽祖比較有威嚴。圖／擷取至麥寮拱範宮臉書粉絲專頁
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廟方指出鎮殿媽祖長年受到香燻、年久失修而面容龜裂。圖／擷取至麥寮拱範宮臉書粉絲專...
廟方指出鎮殿媽祖長年受到香燻、年久失修而面容龜裂。圖／擷取至麥寮拱範宮臉書粉絲專頁
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廟方幫媽祖進行「粉面」，由於色調過於鮮豔，讓地方認為有失古貌。圖／擷取至麥寮拱範...
廟方幫媽祖進行「粉面」，由於色調過於鮮豔，讓地方認為有失古貌。圖／擷取至麥寮拱範宮臉書粉絲專頁
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廟方解釋，已有3、40沒有幫媽祖修復。圖／擷取至麥寮拱範宮臉書粉絲專頁
廟方解釋，已有3、40沒有幫媽祖修復。圖／擷取至麥寮拱範宮臉書粉絲專頁
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修復後的鎮殿媽祖面容光亮，引發信眾爭議。圖／擷取至麥寮拱範宮臉書粉絲專頁
修復後的鎮殿媽祖面容光亮，引發信眾爭議。圖／擷取至麥寮拱範宮臉書粉絲專頁
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媽祖修復國定古蹟

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