嘉市全台首創「會說話的AED」 把握黃金救援時刻

2019-09-18 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市府研發在全市220台自動體外心臟去顫器（AED）放上蜂鳴器，並研發出一款APP「守護嘉億人」，透過APP啟動AED蜂鳴器，會發出不間斷的聲響，讓民眾即時找到AED位置，APP還能夠呼叫500公尺內的具有救護執照的民眾一同來救援，成為全台首創「會說話的AED」，預計今年底在全市裝設完畢。

嘉義公園去年發生有病患倒下，具有救護員執照的民眾見狀，先報案再施以心肺復甦術，打開自動體外心臟去顫器(AED)網路資訊地圖，發現射日塔和里辦公室有AED，卻沒顯示具體位置，找不到AED，錯失黃金救援時刻，讓病患不幸身亡。

嘉義市府研發出這款「會說話的AED」，經費由衛福部補助230萬，還有國川美妙基金會及嘉義社區發展教育基金會捐贈，蜂鳴器220台及高中職每校1台練習器，希望讓悲劇不再發生。

黃敏惠說，嘉義市1去年失去呼吸心跳（OHCA)的病患310人，平均每1.2天有1人OHCA，為讓民眾快速找到AED，市府團隊將搶救人命智慧科技化，讓民眾即便在廣大的嘉義公園，也能找到AED。

市府衛生局說，220台AED結合Google Map精準定位，為避免AED所在位置有上下層遮蔽障礙，將AED機台中導入蜂鳴提示位置功能，透過APP配對20公尺內的AED，發出蜂鳴通知快速找到AED。

同時APP也會通報消防局119報案系統，線上指導急救外，也會快速派遣救護車，APP也同步呼叫近500公尺內，曾受急救訓練人員，快速到場協助急救。

即使市民未下載本系統，報案後消防局也迅速連結系統，協助呼叫近500公尺內曾受急救訓練人員快速到場協助急救，大幅簡化救命流程及搶救黃金救命時間。