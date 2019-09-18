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嘉縣衛生局查驗冰飲品 1手搖店不合格挨罰

2019-09-18 12:34聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣衛生局今年6、7月啟動兩波冰飲品抽驗，在便利商店、隨行杯飲料店及冰品販賣店，抽驗冰、飲品、散裝隨手杯飲料、飲品配料共計128件，檢驗結果某手搖茶飲店有1件複驗不合格，依違反食品安全衛生管理法第17條裁處新台幣3萬元罰鍰。

嘉義縣衛生局表示，這兩波冰飲品抽驗，進行微生物、防腐劑、甜味劑及規定外色素等項目檢驗，檢驗結果共有5件衛生標準不符規定，1件移外縣市查辦，4件進行複驗後，3件符合規定、1件不合格，依違反食品安全衛生管理法第17條裁處新台幣3萬元罰鍰。

衛生局表示，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌是冰飲品的衛生指標，如超過標準，應注意製作過程中有無環境或個人衛生狀況造成汙染。

業者應落實衛生自主管理，加強製作過程環境及盛裝容器衛生、注意原物料貯存溫度、人員衛生、定期更換製冰機或飲水機濾心、茶桶必須清洗乾淨並保持乾燥等符合食品良好衛生規範準則規定。

衛生局也提醒民眾，選購冰飲品應多留意販賣調理場所衛生、容器清潔、冰品原料有無加蓋及工作人員手部清潔等。購買後應儘速食用或在適當溫度(冷藏溫度7℃以下、冷凍溫度-18℃以下)存放，以免細菌滋生，確保食用安全。

有關抽驗結果名單公布在衛生局網站(https://cyshb.cyhg.gov.tw/)，首頁「機關業務」下「主題專區」的「食品檢驗報你知」，提供民眾參考。

嘉義縣衛生局查驗冰冷品店。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局查驗冰冷品店。圖／嘉義縣政府提供
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衛生局抽驗冰品

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