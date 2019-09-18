嚴重骨質疏鬆不自知 60歲阿嬤彎腰泡茶竟骨折

2019-09-18 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



60歲的簡阿姨身體健康情況不錯，某天與家人相聚泡茶，她起身彎下腰準備拿起裝滿水的茶壺倒水，背部突然傳出啪的一聲斷裂聲，之後便腰痛難忍，無法直起身來，家人趕忙將她送醫，X光檢查發現腰椎第4、5節（L4-L5）竟已壓迫性骨折。原來簡阿姨骨密度僅-2.5，已屬嚴重骨質疏鬆卻不自知，才會彎個腰搬運物品也骨折。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師詹承偉表示，骨質疏鬆患者大多沒有明顯症狀，許多高齡長輩頂多覺得腰痠背痛，或外觀上變矮、駝背，都當成是身體老化現象而不以為意，但如果不小心跌倒，或突然用力搬運較重物品，就可能發生骨折，建議50歲以上就應定期接受骨密度篩檢，掌握骨齡狀況。

詹承偉說，世界骨質疏鬆基金會指出，年輕時每增加10％的骨質密度，就可使骨質疏鬆症發生時間延緩13年，除在各年齡層階段都須攝取均衡且足夠的營養來維持骨骼健康，也應接受適當日曬以增加體內維生素D3生成，建議每天上午10點前或下午2點後，利用陽光不是最強烈時，不擦防曬乳曬太陽10到20分鐘。

此外，詹承偉表示，進行負重運動鍛鍊肌力，也能增加骨密度和強健肌肉，幫助改善身體的協調與平衡，降低跌倒和骨折的風險。尤其65歲以上的高齡者及骨鬆患者，更應適度運動，以刺激人體骨骼的生成機制，生成較多的骨質量，減緩骨質流失速度，並維持關節靈活和肌力，避免摔倒而骨折。

詹承偉示範兩式骨質疏鬆者可在家進行的運動，以訓練肌力；每組10下，1次1到2組，每天做3次。第一招「拱橋運動」：平躺、雙膝屈曲，腳底平貼於地面。屈膝同時向上挺腰、臀部抬高離床，保持腰、臀與大腿為一直線，可幫助訓練下肢與臀部肌力，以便走得更遠、更穩，防止跌倒。