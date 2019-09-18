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秋冬旅遊體驗券嘉義縣14家適用場家歡迎民眾來休閒

2019-09-18 11:02聯合報 記者魯永明╱即時報導

農委會配合交通部觀光局擴大秋冬旅遊補助，辦理擴大秋冬國民農業旅遊獎勵，已從5日上路實施到12月31日止，自由行平日住宿，每房贈送250元農業體驗抵用券1張，可抵用經農委會公告農業體驗特約場家門票、各項農業體驗活動、農特產品或伴手等消費金額，嘉義縣共有14家適用場家。

秋冬國旅補助，除夜市消費200元抵用券，還有250元農業體驗抵用券，但許多民眾對農業體驗抵用券使用方式內容不清楚，嘉縣府農業處說，農業體驗特約商家申請資格為：取得許可登記證休閒農場、休閒農業區會員業者、田媽媽、亮點茶莊、農村酒莊及農漁會農特產品展售中心、台灣農場趴趴走聯合票券的農場、果園或十大農業主題特色業者。

農業處說，嘉義縣已經申請特約的農業體驗場家有:南笨港休閒農業區發展協會、梅山鄉農會、向禾休閒農場及怡馨緣茶花休閒農場等共14家，農業體驗抵用券使用場家可上網「農業易遊網」查詢，「108年度擴大秋冬國民農業旅遊獎勵」諮詢專線：台灣休閒農業發展協會（03）938-1269（服務時間：上午9點到下午6點）

抵用券發送方式：自由行：平日住宿，每房限贈送250元農業體驗抵用券1張，可抵用經農委會公告農業體驗特約場家門票、各項農業體驗活動、農特產品或伴手等之消費金額。團體行：平日(假日不得超過1天)團體旅遊，旅行社安排農委會公告農業體驗特約場家行程，加發旅行社獎勵金每團每人100元、每團至少15人(上限1萬元)、每家旅行社上限20團。

嘉義縣東石鄉向禾休閒農場。圖／縣府提供
嘉義縣東石鄉向禾休閒農場。圖／縣府提供
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嘉義縣新港鄉南笨港休閒農業區發展協會。圖／取自南笨港發展協會臉書
嘉義縣新港鄉南笨港休閒農業區發展協會。圖／取自南笨港發展協會臉書
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農委會旅行社嘉義

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