秋冬旅遊體驗券嘉義縣14家適用場家歡迎民眾來休閒

2019-09-18 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



農委會配合交通部觀光局擴大秋冬旅遊補助，辦理擴大秋冬國民農業旅遊獎勵，已從5日上路實施到12月31日止，自由行平日住宿，每房贈送250元農業體驗抵用券1張，可抵用經農委會公告農業體驗特約場家門票、各項農業體驗活動、農特產品或伴手等消費金額，嘉義縣共有14家適用場家。

秋冬國旅補助，除夜市消費200元抵用券，還有250元農業體驗抵用券，但許多民眾對農業體驗抵用券使用方式內容不清楚，嘉縣府農業處說，農業體驗特約商家申請資格為：取得許可登記證休閒農場、休閒農業區會員業者、田媽媽、亮點茶莊、農村酒莊及農漁會農特產品展售中心、台灣農場趴趴走聯合票券的農場、果園或十大農業主題特色業者。

農業處說，嘉義縣已經申請特約的農業體驗場家有:南笨港休閒農業區發展協會、梅山鄉農會、向禾休閒農場及怡馨緣茶花休閒農場等共14家，農業體驗抵用券使用場家可上網「農業易遊網」查詢，「108年度擴大秋冬國民農業旅遊獎勵」諮詢專線：台灣休閒農業發展協會（03）938-1269（服務時間：上午9點到下午6點）