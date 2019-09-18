配主廚、湯頭中西結合 新天地第三代打造新式鍋物店

2019-09-18 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



上市公司「新天地餐飲集團」昨首次在台中市開出鍋物店「天圓地方」，地點選在台中市火車站附近的大魯閣新時代購物中心11樓，構思和規畫都出自集團第三代歐孟翰，這也是歐孟翰個人的首次創業之作。

天圓地方的特色在於一般鍋物店不會有主廚，但天圓地方卻特別延攬具有20年星級飯店經驗的廚師林德賢坐鎮。他和藍帶餐飲學院畢業，懂得西式料理的歐孟翰共同合作，研發出中西結合的7種湯底，找出和市場的差異化。

歐孟翰舉例，像是松露菌菇湯就是把西方的松露和中式的湯頭結合，讓中西餐飲搭配、結合，創造年新的風味，另像是法式蝦湯則是以法式龍蝦濃湯的作法和火鍋搭配，不僅會讓消費者有全新體驗，也會真的感受到火鍋的湯底是很重要的。

另在饗食吧，也不定時推出主廚的拿手料理，可以讓消費者除了鍋物，也品嘗到其他的特殊料理，豐富消費內容。

至於消費模式是以饗食吧269元吃到飽，再加價選搭日本A5等級和牛在內的各式高級肉盤，以及有波士頓龍蝦的海鮮拼盤等；饗食吧有多種新鮮青菜蔬果、飲料、點心麵食都可以吃到飽。

開幕期間推出的「和牛三部曲」拼盤，每份只要888元就可一次享受到三叉、見島、日本A5等級肩小排3種和牛肉，分量足足達1磅。