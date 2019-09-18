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秋季限定美景菅芒花秘境 綻放南靖舊鐵橋吸睛

2019-09-18 10:28聯合報 記者魯永明╱即時報導

秋季是菅芒花(甜根子草花)開花季節，雪白美麗花穗隨風搖曳，遠望如銀色浪花，美麗動人，嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉義交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，菅芒花秘境綻放，銀白花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引許多攝影玩家取景，嘉義攝影達人曾國根日前拍攝「天茫&地芒南靖舊鐵橋」主題菅芒花美景，貼臉書分享，讓網友驚喜讚嘆。

曾國根不久前上阿里山公路頂石棹，拍攝秋冬專屬的特殊景觀美景「琉璃光」，將璀燦夢幻的琉璃夜美景，貼臉書分享，網友紛紛按讚，這次換南靖舊鐵橋菅芒花秘境美景，一樣夢幻動人。

時序入秋天氣逐漸轉涼，「禾草」禾本科植物展現豐收姿態，頂端生白茫茫花（果）海整片大型禾草，陽光襯托下搖曳生姿，有人稱「蘆葦」，也有人說「甜根子草」，芒草（台語菅芒），長在河床砂礫地，秋節前後開花，花穗抽出純白色，開花結果後花穗脫落到只留中心軸，莖實心，一叢叢分開生長成一大片，葉狹長成條片或劍狀。

土壤不穩定、養分雖貧瘠，但發達地下莖讓菅芒花存活，有人以菅芒花代表堅毅、不畏逆境的「生命力」； 菅芒花秘境最佳觀賞時機在黃昏夕陽，此時景色最美，許多攝影迷下午就會卡位架腳架，捕捉搖曳菅芒和夕陽美景。

嘉義知名菅芒花景點，包括竹崎鄉牛稠溪畔甜根子草花海壯觀； 嘉義市軍輝橋下附近；嘉義縣鹿草鄉與台南市後壁區交界的八掌二橋；水上鄉南靖村台糖五分車舊鐵橋等八掌溪沿線河床，攝影愛好者稱為季節限定唯美秋色，菅芒花綻放，是台灣秋冬野外最美麗的景致之一。

秋季是菅芒花(甜根子草花)開花季節，雪白美麗花穗隨風搖曳如銀色浪花，嘉義攝影達人...
秋季是菅芒花(甜根子草花)開花季節，雪白美麗花穗隨風搖曳如銀色浪花，嘉義攝影達人曾國根拍攝「天茫&地芒南靖舊鐵橋」主題菅芒花美景，貼臉書分享，讓網友驚喜讚嘆。 圖／曾國根提供
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秋季是菅芒花(甜根子草花)開花季節，雪白美麗花穗隨風搖曳如銀色浪花，嘉義攝影達人...
秋季是菅芒花(甜根子草花)開花季節，雪白美麗花穗隨風搖曳如銀色浪花，嘉義攝影達人曾國根拍攝「天茫&地芒南靖舊鐵橋」主題菅芒美景，貼臉書分享，讓網友驚喜讚嘆。 圖／曾國根提供
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秋季是菅芒花(甜根子草花)開花季節，雪白美麗花穗隨風搖曳如銀色浪花，嘉義攝影達人...
秋季是菅芒花(甜根子草花)開花季節，雪白美麗花穗隨風搖曳如銀色浪花，嘉義攝影達人曾國根拍攝「天茫&地芒南靖舊鐵橋」主題菅芒美景，貼臉書分享，讓網友驚喜讚嘆。 圖／曾國根提供
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嘉義攝影

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