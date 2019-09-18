3大斷層潛在威脅 新化引民力增5千人戶外收容

2019-09-18 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



為因應天然災害發生時，提升防救災資源調度能量及避難收容所之環境品質，台南市新化區公所結合在地企業「西拉雅活動設計社」簽署救災物資支援開口契約書，新化區長吳金喜與西拉雅活動設計社執行長陳清華共同簽署，期望能透過企業防災的推動，攜手建構更完善之防救災體系。

位在新化區山腳里之西拉雅活動設計社，專辧各大戶外活動有20年逾年以上之經驗，該公司備有發電機、阿里山帳、折合椅等戶外器材設施，及帳篷、睡袋、睡墊、桌椅等專業露營設備，倘新化區如因地震成立戶外臨時避難收容處所時，可即時提供公所收容2000頂計逾5000人所需之能量。