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3大斷層潛在威脅 新化引民力增5千人戶外收容

2019-09-18 09:15聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

為因應天然災害發生時，提升防救災資源調度能量及避難收容所之環境品質，台南市新化區公所結合在地企業「西拉雅活動設計社」簽署救災物資支援開口契約書，新化區長吳金喜與西拉雅活動設計社執行長陳清華共同簽署，期望能透過企業防災的推動，攜手建構更完善之防救災體系。

位在新化區山腳里之西拉雅活動設計社，專辧各大戶外活動有20年逾年以上之經驗，該公司備有發電機、阿里山帳、折合椅等戶外器材設施，及帳篷、睡袋、睡墊、桌椅等專業露營設備，倘新化區如因地震成立戶外臨時避難收容處所時，可即時提供公所收容2000頂計逾5000人所需之能量。

新化區長吳金喜表示，新化轄內潛在具威脅性的斷層有新化斷層、左鎮斷層及後甲里斷層等，近期地震頻傳，如何加化防救災的能力，成為地方政府首要面對的課題，目前公所所已規畫14處避難收容處所，臨時避難收容處所之開設不僅需考量收容環境之安全性，並同時需能兼顧受災民眾之隱私性，故此次特別感謝西拉雅活動設計社能善盡企業社會責任，一起投入防救災工作，以建置本區避難收容處所更完善之收容環境，並期望此次能帶動及吸引更多在地企業加入防救災工作的行列，公私部門攜手合作為地方防災盡一份心力。

新化區長吳金喜（右）與西拉雅活動設計社執行長陳清華共同簽署救災物資支援開口契約書...
新化區長吳金喜（右）與西拉雅活動設計社執行長陳清華共同簽署救災物資支援開口契約書。圖／新化區公所提供
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新化區長吳金喜（右）與西拉雅活動設計社執行長陳清華共同簽署救災物資支援開口契約書...
新化區長吳金喜（右）與西拉雅活動設計社執行長陳清華共同簽署救災物資支援開口契約書。圖／新化區公所提供
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新化區長吳金喜（右）與西拉雅活動設計社執行長陳清華共同簽署救災物資支援開口契約書...
新化區長吳金喜（右）與西拉雅活動設計社執行長陳清華共同簽署救災物資支援開口契約書。圖／新化區公所提供
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