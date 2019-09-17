嘉市動物保護教育園區啟用 貓狗可在草地上翻滾

2019-09-17 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市動物保護教育園區今天啟用，給毛小孩更好的環境。記者李承穎／攝影 分享 facebook 嘉義市動物收容中心運作20多年，設備老舊簡陋，嘉義市府斥資4千2百餘萬元在彌陀路上新建「動物保護教育園區」，園區內設有動物舍區、認養區、戶外運動專區及醫療區等空間，可收容100隻狗、20隻貓，讓貓狗空間更大，還能在戶外跑跳，大幅提升嘉市的動物收容品質。

園區昨天舉行啟用典禮，由嘉義市長黃敏惠等人共同揭牌、為收容動物祈福，也邀請曾在嘉市動物收容中心認養的主人，帶著寶貝一起回娘家，見證這歷史性的一刻，黃敏惠也頒發毛小孩加菜金。

黃敏惠說，舊的收容中心設置在彌陀路環保局資源回收場內，設備簡陋、收容環境不佳，5年前在行政院農委會的大力支持下，以及社區里長多次與居民溝通協調下，歷經艱辛，才終於讓本市收容動物有了安居的地方。

「所有的生命都應該被愛與尊重」黃敏惠說，若要解決流浪犬貓問題，除了提供友善收容環境、定期舉辦送養外，還必須落實源頭管理並強化飼主責任，透過生命教育，讓動物保護觀念向下紮根，呼籲飼主不要隨意丟棄犬貓、以認養代替購買，大家一起攜手愛護動物，讓嘉義市成為一個人與動物都同樣幸福的城市。

建設處說，舊的收容中心只能收32隻狗、貓9隻，因應「零撲殺政策」，常有貓狗超收情形，新園區除了空間增大，還有許多新功能，例如每個籠舍內的底部有開口，打開後就能讓貓狗跑進戶外運動專區，在草地上曬太陽。