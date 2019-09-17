嘉市動物保護教育園區啟用 貓狗可在草地上翻滾
嘉義市動物收容中心運作20多年，設備老舊簡陋，嘉義市府斥資4千2百餘萬元在彌陀路上新建「動物保護教育園區」，園區內設有動物舍區、認養區、戶外運動專區及醫療區等空間，可收容100隻狗、20隻貓，讓貓狗空間更大，還能在戶外跑跳，大幅提升嘉市的動物收容品質。
園區昨天舉行啟用典禮，由嘉義市長黃敏惠等人共同揭牌、為收容動物祈福，也邀請曾在嘉市動物收容中心認養的主人，帶著寶貝一起回娘家，見證這歷史性的一刻，黃敏惠也頒發毛小孩加菜金。
黃敏惠說，舊的收容中心設置在彌陀路環保局資源回收場內，設備簡陋、收容環境不佳，5年前在行政院農委會的大力支持下，以及社區里長多次與居民溝通協調下，歷經艱辛，才終於讓本市收容動物有了安居的地方。
「所有的生命都應該被愛與尊重」黃敏惠說，若要解決流浪犬貓問題，除了提供友善收容環境、定期舉辦送養外，還必須落實源頭管理並強化飼主責任，透過生命教育，讓動物保護觀念向下紮根，呼籲飼主不要隨意丟棄犬貓、以認養代替購買，大家一起攜手愛護動物，讓嘉義市成為一個人與動物都同樣幸福的城市。
建設處說，舊的收容中心只能收32隻狗、貓9隻，因應「零撲殺政策」，常有貓狗超收情形，新園區除了空間增大，還有許多新功能，例如每個籠舍內的底部有開口，打開後就能讓貓狗跑進戶外運動專區，在草地上曬太陽。
待產區可以讓貓狗安心生產，隔離區也能避免生病貓狗互相傳染，因此新園區不只收容、認養流浪動物，更兼顧動物疾病控管、醫療救護、節育等功能，未來將不定期辦理動保相關課程，也提供機關學校動物保護教學。
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