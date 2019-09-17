雲林馬光長青食堂揭幕 張嘉郡辦芳療回饋社區

2019-09-17 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣土庫鎮老人福利協進會長青食堂今天揭牌，青埔教育基金會董事長張嘉郡與志工到場為長輩做「芳療」服務，同享樂活時光，張嘉郡表示，雲林縣政府對老人照護及社區關懷有完整規劃，青埔基金會希望貢獻棉薄之力，照顧、關懷長輩。

張嘉郡表示，雲林人口出外就業比例偏高，為讓在外工作雲林子弟放心，長輩安心，縣府積極落實各項長照政策，馬光老人第二活動中心長青食堂今天揭幕，令人欣慰。