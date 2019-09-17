小確幸！台南鄰長明年有望增加中秋慰勞金1千元
台南市政府109年度歲出核列1005億8043萬5000元，首度破億元，台南市副市長許育典表示，市長黃偉哲上任後積極爭取中央預算照顧市民，除了警消人事費因應中央人力政策增加、少子化對策相關支出、改善農路等，明年也編列966名鄰長中秋慰勞金，每人1千元。
市府指出，109年度歲出核列1005億8043萬5000元，較108年度增加143億2169萬1000元，其中市款部分，明年核列764億5944萬8000元，較108年度增加67億2727萬2000元；中央補助款部分，109年度核列232億5951萬元，較108年度增加74億3641萬4000元。
市款部分，包括警消人事費、危險加成及勤務繁重加給等經費增加8億2038萬7000元，市長黃偉哲為溪北民代出身重視農路改善，明年度改善經費增加1億2000萬元，撥補勞工退休準備金差額增加2億6000萬元，配合中央少子化對策計畫增加6億5165萬4000元，中央補助計畫配合款增加30億9763萬6千元，社會福利津貼調整經費改由一般性補助款設算補助增加18億4059萬2000元等。中央補助款則包含少子化相關計畫、育兒津貼等。
其中，台南市明年將率先添購第2套歐式消防衣供消防人員替換；過去鄰長只有春節慰勞金1千元，明年也編列增加中秋慰勞金1千元。
許育典表示，昨天已經預算書送到台南市議會，希望議會能全力支持，通過審議，共同為台南市的城市發展努力。
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