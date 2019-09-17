南市真武殿捐60萬元善款 助新營公所醫院護弱勢

2019-09-17 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



新營真武殿主委黃國安（左三）代表廟方捐30萬元給新營區公所，由區長魏文貴（右六）代表接受，台南市長黃偉哲（左四）出席見證。記者謝進盛／攝影 分享 facebook 台南市新營區真武殿今天上午各捐30萬元給新營區公所公益平台（行善團）及衛福部新營醫院，希望發揮宗教力量，關懷弱勢鄉親。

真武殿今年初才捐助新營區公所公益平台20萬元善款，今再捐助30萬元，作為關懷在地低收入戶、中低收入戶、急難、單親、獨居老人等貧困、待援家庭辦理各項公益活動的經費。

真武殿管理委員會主委、永平里長陳國安代表廟方將善款捐給新營區長魏文貴，公所也回贈感謝狀，台南市長黃偉哲也到場見證。

魏文貴說，真武殿主祀北極玄天上帝，神威顯赫香火鼎盛，且長期捐助貧困家庭急難救助，響應辦理各項扶助弱勢活動，將持續媒合轄內企業、宗教寺廟、社團及愛心人士等，整合各界愛心資源以建構公益平台（行善團），幫助更多的轄區弱勢居民。

除捐30 萬元給新營區公所公益平台，真武殿今也捐30萬元整提供新營醫院社服基金專戶，新營醫院副院長王蘭福向廟方表達至深謝意，並說明善款將用於積極關懷大新營區獨居長者、家境清寒或突逢變故，亟需醫療濟助病患。