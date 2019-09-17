紅透台灣林內木瓜秋季上市 現在品嘗正好吃

2019-09-17 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣林內鄉盛產木瓜，鄉農會力推「紅透台灣」品牌，近日木瓜進入盛產期，農會將於9月20、21日舉辦木瓜鄉產業文化活動。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣林內鄉盛產木瓜，鄉農會力推「紅透台灣」品牌，近日木瓜進入盛產期，農會將於9月20、21日舉辦木瓜鄉產業文化活動，並首辦芋頭評鑑賽，為林內芋頭正名。

林內鄉農會總幹事黃國洲、理事長王世民、雲林縣副縣長謝淑亞、林內鄉長張維崢等人今天一同推廣林內木瓜、林內芋頭等農特產，黃國洲表示，林內木瓜在815豪雨損失減產，近日已一掃陰霾，量產上市，希望藉著木瓜香產業文化活動，為農民打氣。

張維崢是林內木瓜的忠實顧客，他說，林內鄉因為水質良好，加上濁水溪灌溉的土壤肥沃，所以栽培出來的木瓜特別香甜，也是他推薦給外地遊客的首選，進入秋季後，日夜溫差大，木瓜更是香甜，正是品嘗的最佳時節。

黃國洲表示，農會推出的紅透台灣木瓜皆以網室栽培，鄉內栽種面積約250公頃，占全台一成產量，農會今年力推產銷履歷及無農藥防治，是台北果菜市場第一間完成網室木瓜集團驗證的單位，希望讓消費者可以安心品嘗。

黃國洲表示，今年木瓜香產業文化活動除有親子炒飯競賽、DIY、農特產品展售、蔬果料理品嘗等，將首辦林內鄉芋頭評鑑，林內芋頭種植面積100公頃，是品質相當好的檳榔心芋，但以往都被買去大甲當成大甲芋頭賣，希望透過這次評鑑比賽，能為好的林內芋正名。