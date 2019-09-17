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嘉縣老化比例最高 65歲以上老人近10萬

2019-09-17 14:46聯合報 記者魯永明╱即時報導

重陽節將近，嘉義縣截至8月底老人比例19.42％，連續10多年高居全台之冠，縣府社會局統計，全縣符合65歲以上發放敬老禮金共9萬8000多人，發放金額3億多元，比去年9萬6034人，增加1966人，百歲以上人瑞92人，比去年85人增加7，年紀最大107歲，35人滿百歲，除可獲縣府9000元敬老禮金，還有總統府2錢金鎖片及敬老狀。

縣長翁章梁兌現「敬老不減」政見及表達對老勢大敬賀，延續前縣長張花冠重陽敬老禮金政策，從30日起至10月4日，由縣府人員親往村里發放節敬老禮金，65歲至89歲共9萬4006人、90歲至99歲4271人，百歲以上92人，分別可領3000元、6000元、9000元敬老禮金。

社會局說，65歲以上符合發放敬老禮金共9萬8000多人，敬老禮金採現金親送發放方式行之多年，今年縣府人員將從30日至10月4日，親自到各村里發送或定點發放，但部分老人希望有其他的領取方式，為提供民眾多元選擇，去年增加匯款方式，今年選擇匯款方式共4469人，占可領取人數4.5%。

社會局表示，敬老禮金發放對象為縣民在重陽節年滿65歲（含當日，以實歲計），6個月前設籍嘉縣，重陽節當日前1個月持續在籍者，提醒鄉親，重陽節發放期間，採領取現金長輩請備妥身分證及印章等相關資料，負責發放禮金縣府員工，會穿背心配戴識別證發放。

嘉縣審計室針對敬老金發放檢討說，受理民眾申請匯款公告時間過短，提供民眾擇選匯款方式未普及便利，且未全面調查符合資格民眾領取意願；社會局說，已請鄉鎮公所運用村里長會議、廣播及電子看板加強宣傳，受理匯款申辦從4月延長3個月，大多匯款至指定農會帳戶 ，將研議是否開放其他金融機構。

今年重陽敬老金將從30日起發放，圖為去年定點發放情形。圖／縣府提供
今年重陽敬老金將從30日起發放，圖為去年定點發放情形。圖／縣府提供
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重陽節翁章梁張花冠

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