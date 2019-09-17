翁章梁率主管宣誓向王祿仙宣戰 守護縣民食安健康

2019-09-17 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉縣府舉行「拒買王祿仙賣的商（食）品」及獵「祿」行動劇宣導，縣長翁章梁(後右三)帶領局處長宣誓向王祿仙宣戰，守護縣民食品安全與健康。記者魯永明／攝影 分享 facebook 全台各地鄉村常見俗稱「王祿仔場」，業者藉產品說明會「洗腦」老人，兜售保健食品，引發不少家庭紛爭，甚至延誤就醫，加重病情，嘉義縣老人比例全台居冠，王祿仙活躍，縣長翁章梁上午帶領局處長向王祿仙宣戰，揮棒打擊氣球，象徵驅逐王祿仙，守護縣民食安與身體健康。

王祿仙活躍農村，前縣長張花冠任內，不分朝野政黨議員一致要求縣府加強稽查取締，衛生局聯合相關局處成立獵「祿」專案，縣長翁章梁就任做村里大調查，發現全縣仍有48處王祿仙活動，翁章梁要求加強取締，至今共稽查373家處次，分別在大林鎮、朴子市及民雄鄉，查獲3件王祿仙聚眾販售食品，誇大宣稱療效，依違反食品安全衛生管理法裁罰。

為宣誓打擊王祿仙決心，上午在縣府中庭舉行「拒買王祿仙賣的商（食）品」及獵「祿」行動劇宣導，翁章梁帶領局處長宣誓向王祿仙宣戰，驅逐王祿仙，守護縣民食安與健康，翁章梁說，很多長輩有慢性疾病，王祿仙利用話術誇大保健食品療效，提供贈品與集點送大獎，吸引長輩聚集購買，延誤就醫，加重病情。