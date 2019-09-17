重陽敬老金發放 雲林70歲以上長者2千元

2019-09-17 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



重陽節將至，雲林縣長張麗善今天到斗六、莿桐2位百歲人瑞家中致贈敬老禮金1萬元及衛生福利部金鎖片，祝福長輩健健康康呷百二，雲林縣政府表示，凡縣內出生年滿70歲以上長者，將致贈2千元重陽禮金。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、莿桐鄉長林靖焜等人今天帶著敬老禮金1萬元、壽麵、壽桃等敬老禮品以及衛生福利部金鎖片，拜訪斗六101歲吳黃雪阿嬤、莿桐105歲陳萬成阿公，祝福兩位人瑞健康平安。

雲林縣有107位百歲人瑞，其中最年長者為108歲，每位人瑞將致贈一萬元禮金、金鎖片、禮品等，人瑞吳黃雪兒女成群，最大興趣就是裁縫，她說手拿針線活兒，腳踩裁縫車當作運動，是健康長壽不二法門，今天身穿的花布襯衫即是自己手工縫製。

陳萬成務農拉拔9名子女長大，目前8名兒子皆與阿公同住，他為人好客，喜愛與人互動，平時最大休閒就是騎著他的電動車在村子裡閒逛串門子。

張麗善表示，雲林縣70歲以上長者逾8萬7千多人，為打造高齡友善城市，目前全縣已有97處長青食堂、25個A級長照據點、177個B級據點，並有130處社區照顧關懷據點及巷弄長照站提供就近性服務，希望照顧到更多長輩。

雲林縣政府祝賀縣內年滿70歲以上長者歡度重陽佳節，凡設籍本縣且於民國38年10月6日（含10月6日）前出生年滿70歲以上長者，不含百歲人瑞，發放每人2000元敬老禮金。