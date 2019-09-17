爭養殖用電補助 嘉縣立委參選人王啟澧區漁會共同發聲

2019-09-17 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



國民黨提名嘉義縣海區立委參選人王啟澧議員，上午與議會國民黨團書記長李國勝議員、嘉義區漁會理事長戴澤文等在議會，共同為漁民爭取養殖用電補助， 王啟澧說，漁民面臨養殖成本不斷提高及電費調漲壓力，漸漸失去競爭力，政府應扶植水產養殖業，給予50％用電補助。

王啟澧說，漁民普遍認為「怨無沒怨少」，中央如能補助，加上指導節能技術及輔助有效風力及太陽能設施電能，養殖業才能永續經營，嘉義縣養殖漁塭5800公頃，水車設施用電占成本2 成以上，但長期以來，漁民爭取補助願望落空，他拜訪漁民，最常反映就是養殖用電補助。

王啟澧、李國勝、嘉義區漁會戴澤文、常務監事洪蔡美珠、總幹事張正義及顧問林俊雄，一起喊口號「為漁民發聲！」，李國勝不滿說，議會過去提案爭取養殖用電補助，被中央打回票，有如「狗吠火車」，黨團推蔫支持王啟澧拚立委，為漁民爭權益。

李國勝說，沿海漁塭用水車運轉，提高溶氧量，提升漁蝦存活率提升，可說是水產「命脈」，但靠電力運作水車，長時間運轉，用電量驚人，平均1分地漁塭，每個月電費要2000到2500元不等，約占養殖成本2成以上，漁民難承受龐大負擔，爭取用電補助，卻一直無下文，讓漁業失去競爭力。