小六生不認識國旗？ 議員憂：下一代不認識國家

2019-09-17 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣議員林宇玲在臉書貼文，憂心小朋友不認識國旗、不認識自己國家。記者卜敏正／翻攝 分享 facebook 嘉義縣議員林于玲在臉書貼文，指日前1名小六學生到她的服務處，看見她掛一面青天白日滿地紅國旗，居然問「為什麼掛美國國旗?」 她好奇反問「你不認識中華民國國旗？」小朋友居然搖搖頭，詢問群組中同學很多都說不認識，讓她感嘆「 不知如何是好，小朋友不認識自己國家！」

林于玲指出，當天遇到這狀況，真的很無奈也很難過，這也反映我們的國家認同與愛國教育出問題，如果現在的政府都不能大聲說出「我愛中華民國 」，表達對國家的認同，家長和學校老師，要如何教育下一代，讓他們擁有愛國心、愛這塊土地、愛這面國旗呢？

「 一定會加強宣導！」嘉義縣政府教育處代理處長李美華表示，國小一定有認識國旗課程，小朋友不認識國旗真的無法想像，一定會要求各校加強教育宣導。

她說，縣府雖沒有強制規定升旗典禮，但各校每週至少會升旗一到兩次，透過升旗活動不僅可認識國旗、唱國歌，提升國家認同與向心力，校方也透過全校集會宣導注意事項。

民雄國小校長李宗洲表示，學校每週一上午8點舉辦1次升旗典禮，一定會唱國歌、升旗，典禮後作生活宣導、行為要求。雖然有部分家長擔心小孩曬太陽，但他認為每週只有1次，每次大約10到15分鐘，讓小孩子短時間 曬曬太陽應該無礙。