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台南「吉祥物主題周」 安平「劍獅寶寶」聯袂出擊

2019-09-17 10:07聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

第二代「劍獅寶寶」將參加台南「吉祥物主題周」，行銷安平。圖/安平區公所提供
第二代「劍獅寶寶」將參加台南「吉祥物主題周」，行銷安平。圖/安平區公所提供
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台南「吉祥物主題周」9月22至9月26日登場，安平區公所推出第二代「劍獅寶寶」參加盛會 ，區長賴青足今天說，二代劍獅人偶的設計過程中，以擬人化、卡通化、立體化，參考日系人偶套裝渾圓滾滾的特性，設計出線條柔和，配色鮮明的可愛版劍獅。

9月22日至9月26日是台南吉祥物主題周，南市政府觀光旅遊局在白河區關子嶺大成殿廣場舉辦吉祥物「同萌會」活動。安平區公所在2012年，推出了第一隻「劍獅人偶」，2016年，劍獅人偶因使用機率頻繁，又無法清洗整理，遠不如初時威風，再考慮「吉祥物」應更具備討喜、貼近大小朋友的形象，故重新設計打版，製作了第二代的劍獅人偶平平。　

2016年12月，安平圖書館閱讀環境優質化工程重新開館典禮，是兩代劍獅人偶的交接儀式，也是劍獅寶寶第一次公開亮相。大大的腦袋、線條分明的鬃毛，還有圓滾滾的肚皮和隨風舞動的腰帶，讓他甫出場就大受歡迎，更吸引大小朋友爭相合照，儼然已有安平吉祥物一哥的架式。

安平區長賴青足兩年前發想，為劍獅寶寶打造一位攜手合作、一起登台的好夥伴，於公於私，都是劍獅寶寶最好的朋友兼紅粉知己，女孩版劍獅人偶安安誕生。擁有劍獅的形象，並加點一些女性化的特質，如大眼睛、長睫毛、繡花鞋等，還穿了兩個小小的粉紅耳環，甜美又不失活力。

從此以後，安平區公所的劍獅寶寶時常成雙成對的出動，成為安平形象代言人，每每出動，都引起大小朋友競相合影擺拍，行銷安平代表之文化符碼。

圖書館卡通

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