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嘉義「世界搏茶會」閉幕 交通停車遊客數都被檢討

2019-09-16 19:05聯合報 記者卜敏正╱即時報導

今天是搏茶會閉幕日，主辦單位發布來客數約18萬人次，推估帶來「3億9000萬元」觀光產值，但地方議員質疑數字誇張，參展攤商、茶農坦言，中秋連假生意不錯，但開展前幾天遊客數少、停車不便，另茶農也建議，是否在這個季節舉辦都可檢討。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，這次搏茶會首次從蒜頭糖廠，移到中埔農會金蘭分部舉辦，時程也從3月改到9月，的確聽到來自各方建議，像這個季節遇到下雨，造成停車場泥濘、不便，縣長也指示，針對建議要勇於面對、檢討、改進，讓下一次活動辦得更好。

「支持搏茶會移山區辦！」嘉義縣議員何子凡指出，對於這次搏茶會充滿期待，但交通動線、停車問題，讓許多受邀來訪朋友抱怨，另因為缺少遊覽車及自小客停車場，也無法有效吸引上阿里山觀光客。

他說，部分參展商家也反映，生意沒有想像中好，高端客戶比較少，主辦單位發布推估達「3億多觀光產值」這部分應該多問問參展店家實際感受。

受邀服務國際茶席的法國籍茶師齊方斯說，開幕後擔心沒停車位，特別從嘉義市騎機車過來，結果他身為工作人員，現場也說沒停車位，不讓他進入停車，明年若要在此處再辦搏茶會，這部分一定要改進。

阿里山石桌茶農張語恩說，從蒜頭糖廠移到中埔農會現址舉辦，許多嘉義市茶客來了兩三次，也稱讚活動內容不錯，但9月舉辦剛好遇雨季，加上山區正逢秋茶採收期，各地茶農人手不足，下次舉辦月份或許可以檢討。

嘉義市王姓遊客說，平常喜歡泡茶，特別利用中秋假期第2天中午參觀搏茶會，停車真的不方便，但周邊接駁車10分鐘1班，提供不錯服務。

「人不多，參觀順暢！」他說，大約中午1點多到達會場，原擔心中午用餐後人多、沒辦法好好參觀，但實際入場逛一圈發現，會場大約只有400多人，或許因為人數沒有想像多，讓他有機會品嚐到限量黃金紅茶，也順利參訪、體驗許多特色茶席。

世界搏茶會今天閉幕，民眾認為會場佈置不錯但交通問題大。記者卜敏正／攝影
世界搏茶會今天閉幕，民眾認為會場佈置不錯但交通問題大。記者卜敏正／攝影
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世界搏茶會今天閉幕，民眾認為會場佈置不錯但交通問題大。記者卜敏正／攝影
世界搏茶會今天閉幕，民眾認為會場佈置不錯但交通問題大。記者卜敏正／攝影
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嘉義阿里山停車場
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