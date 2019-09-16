蔡英文明天親赴雲林 勸進蘇治芬選立委

2019-09-16 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣第一選區海線立委選舉，民進黨提名人許忠富向黨中央表達退出選舉後，黨中央今天傳出將徵召現任立委蘇治芬參選，總統蔡英文和黨主席卓榮泰預計今天抵雲林和輔選幹部座談並勸進蘇治芬，期待她重掌兵旗，力保雲林立委席數。

民進黨中央秘書長羅文嘉今天也在一場記者會上表示，雲林海線立委原本提名許忠富，這段期間許忠富也很認真，但國民黨提名人選與當初不同，在地方黨部與主席多方討論並評估情勢，以追求最大機率勝選考量，加上許忠富已向策略小組表示願意退出參選，支持更有機率勝算的候選人，因此策略小組討論徵召蘇治芬，此案將於周三中執會一併討論。

蘇治芬今天下午得知後只低調表示，待中執會討論後確定再一併對外說明，但如獲徵召將會全力以赴。

雲林縣現任立委蘇治芬在卸下雲林縣長之後，轉戰立委為民進黨保住海線席位，她曾一度有意退出政壇，力荐麥寮鄉前鄉長許忠富接手2020立委選舉，在蘇治芬的推舉下，許忠富贏得黨內初選並獲提名。

國民黨隨後也完成立委提名，由張榮味的女兒也是前立委張嘉郡出馬。由於去年縣長選舉，張嘉郡的姑姑張麗善大勝爭取連任的李進勇，入主雲林縣府，使張派聲勢大漲，獲立委提名的張嘉郡來勢洶洶，綠營的許忠富備受壓力，因而這段期間「換將」傳聞甚囂塵上。

蘇治芬面對各界對「換將」的壓力，始終保持低調態度，甚至發動三百里苦行，帶領許忠富等民進黨人馬，行走海線十鄉鎮，表達自我檢討之心。這項行動也被解讀為「換將」的可能，但蘇治芬一直避談換將，直到最近民進黨中央傳出換人的可能性大增，才使換將之說，逐漸被定調。

總統蔡英文和黨主席卓榮泰預定今天下午到雲林，和綠營輔選幹部座談，據了解，小英此行也是為勸進蘇治芬以黨為重，重披戰袍。加上民進黨秘書長羅文嘉今天記者會上表達中執會將討論換人，因而徵召蘇治芬似已成定局。