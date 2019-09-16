退役中校過101歲生日 原來長壽秘訣有這些

2019-09-16 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



空軍退役中校徐延齡今天在保康長照中心慶祝101歲生日，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌商請嘉義榮民服務處，代表頒發「壽」字及「樂高百壽」壽屏，也為徐延壽佩戴賀壽金牌慶賀，場面感人。

徐延齡說，他的百歲養生之道，是每天仍維持打太極拳習慣，長達50年之久，飲食上習慣維持清淡，愛吃魚，保持開朗長樂的心，是長壽不二法門。

徐延壽的親人、嘉義基督教醫院長姚維仁、保康長照中心工作同仁和同住在機構的20餘位住民朋友們，今天共同歡慶他的百歲大壽，他喜好打太極，每天早操都會示範太極拳招式，帶領保康長照中心住友們共同打太極。

徐延壽在對日抗戰時，感於國家危難毅然從軍，並服役於空軍，後隨國民政府撤退來台，民國59年退役後沒多久，便隨著女兒定居在美國40餘年。

徐的女兒因考量到父親身體狀況，便帶他回台灣定居，他除了重聽、行動緩慢之外，精神猶佳、身型硬朗，從外型完全看不出來已邁入期頤之齡，保養得非常有道，是個「型男長輩」。

徐延壽今天唱起空軍軍歌，仍丹田十足，下棋、閱報也都難不倒他，他也感謝保康長照中心提供優良的環境、傑出的護理與照服員，讓他在40年後回到台灣仍然覺得像家一樣溫馨。