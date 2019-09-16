北港武德宮祭孔莊嚴盛大 8百萬打造古樂器伴奏
雲林縣北港武德宮今天舉行祭孔典禮，邀請國內各大學學者參加，參加者除穿著漢服，廟方也大手筆以八百萬元打造仿周樂器，請來台北祭孔樂團演奏，場面莊嚴盛大，是雲林地區最具規模的祭孔大典。
北港武德宮祭孔大典，依循古制禮樂進行，廟方延聘大陸名師打造一套仿古周的雅樂樂器，由台北祭孔樂團擔綱演奏，讓祭典增添莊嚴典雅之氣，廟方主委林安樂和雲林教育處長邱孝文、北港鎮長蕭永義擔任主祭，行政院雲嘉南區執行長許根尉、民政處長張政國、國寶級彩繪大師洪平順及數百名學生應邀參加，體驗古禮風雅之美，在優揚古樂中，祝獻祭文，行禮獻爵，莊嚴盛大，讓學生上了一堂古禮課。
武德宮主委林安樂說，為讓祭孔臻於至善，尊孔揚儒，廟方花費約8百萬元，請樂器大師打造鼓、磬、鍾、簫、管、篪、笙、琴、瑟等28件大小編鐘與古樂器，由台北孔廟樂團為典禮演奏。
宏偉的神殿中的祭孔大典，優揚樂曲，琴瑟合嗚，輕鐘震鼓，宮商角徵羽起落有緻，令人宛若回到遠古年代，透過周樂與孔孟對話，更有難得一見的音樂開場用的「柷」和結尾用的「箎」，讓人大開眼界。
繼續年捐40萬元給北港國中教室裝空調，今年林安樂再致贈20萬元給建國國中作為空調經費並以10萬元鼓勵北辰國小排球隊。
第一次穿上漢服參加祭孔的雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡也感受武德宮祭典的盛大及仿周禮樂，是雲林少見，她期待借由祭孔古禮，讓更多學子體驗尊師重道，相當有意義。
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