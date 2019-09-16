北港武德宮祭孔莊嚴盛大 8百萬打造古樂器伴奏

2019-09-16 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港武德宮今天舉行祭孔典禮，邀請國內各大學學者參加，參加者除穿著漢服，廟方也大手筆以八百萬元打造仿周樂器，請來台北祭孔樂團演奏，場面莊嚴盛大，是雲林地區最具規模的祭孔大典。

北港武德宮祭孔大典，依循古制禮樂進行，廟方延聘大陸名師打造一套仿古周的雅樂樂器，由台北祭孔樂團擔綱演奏，讓祭典增添莊嚴典雅之氣，廟方主委林安樂和雲林教育處長邱孝文、北港鎮長蕭永義擔任主祭，行政院雲嘉南區執行長許根尉、民政處長張政國、國寶級彩繪大師洪平順及數百名學生應邀參加，體驗古禮風雅之美，在優揚古樂中，祝獻祭文，行禮獻爵，莊嚴盛大，讓學生上了一堂古禮課。

武德宮主委林安樂說，為讓祭孔臻於至善，尊孔揚儒，廟方花費約8百萬元，請樂器大師打造鼓、磬、鍾、簫、管、篪、笙、琴、瑟等28件大小編鐘與古樂器，由台北孔廟樂團為典禮演奏。

宏偉的神殿中的祭孔大典，優揚樂曲，琴瑟合嗚，輕鐘震鼓，宮商角徵羽起落有緻，令人宛若回到遠古年代，透過周樂與孔孟對話，更有難得一見的音樂開場用的「柷」和結尾用的「箎」，讓人大開眼界。

繼續年捐40萬元給北港國中教室裝空調，今年林安樂再致贈20萬元給建國國中作為空調經費並以10萬元鼓勵北辰國小排球隊。