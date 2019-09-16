動作快！台南第二期設備汰換補助即日起受理申請

2019-09-16 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市辦理第二期汰換老舊冰箱、冷氣等家電補助，即日起受理民眾申請，補助適用以購買時間發票認定，放寬回溯自107年12月7日，為更便民，更開放5處中華電信服務中心臨櫃辦理，民眾備妥資料於今年底前提出申請，若補助款用罄，將截止受理。

台南市政府經發局說，日前辦理第一期老舊家電汰換成能源效率標示1、2級商品補助，全市共汰換冰箱約6千400台、冷氣1萬5500台、老舊燈具約4萬3000盞、換裝停車場智慧照明1千100盞及裝置2套能源管理系統，年節電量達2千500萬度，減碳量約1萬3千400噸；若以1度電3元計算，約省下7千500萬元電費。

經發局長郭阿梅說，這次第二期汰換補助款額度約1.1億元，其中住宅汰換老舊冷氣及電冰箱部分，更委託中華電信公司規畫採「雙軌受理｣，除維持既有郵寄受理，即日起開放5處中華電信服務中心供民眾臨櫃辦理，現場請領補助款，以縮短補助辦理時程，每台最高補助3千元。

上述5處中華電信分別為台南成功、永康中山、新營、新市中正、佳里延平服務中心，周一至周五受理。另外為加速住宅部門審查撥款作業，市府已簡化申請文件，除申請人身分證、領款收據、發票或收據影本、裝機地址證明（如台電電費單）及回收證明正本（如廢四機回收聯單）等資料外，將以載明產品型號、規格、能源效率等資訊之「能源效率標示卡｣為案件查核依據，請民眾務必檢附，以加速臨櫃審查作業。

郭阿梅表示，第一期住宅部門補助案，市府均已全數審查完畢辦理撥款中，但尚有1千600餘件涉及補件，請市民朋友收到補件訊息時，迅速補件，倘若超過補正期限，為維護其他申請人權益，撥款順位將由下一位遞補。