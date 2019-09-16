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李佳芬祖墳違葬未陳述意見 雲林縣府：明首罰3萬

2019-09-16 15:04聯合報 記者李京昇╱即時報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林縣西螺埔心的祖墳，今天7月底遭檢舉違法設置在農地，雲林縣政府限期30天給墓主李日良（李佳芬叔叔）陳述意見，今天為截止日，但縣府民政處迄今仍未收到李日良來函說明。

雲林縣民政處副處長陳良駿指出，今天下班前若仍未收到李日良來函，明天將開始簽核公文裁罰，預計行政流程3天，最快本周五（20日）寄出，首次開罰採最低罰3萬元，並限期一年改善、按次處罰。

縣府7月23日接到匿名檢舉，指稱位在西螺埔心段的李佳芬祖墳，涉嫌違法設置墳墓，西螺鎮公所殯葬宗教管理所8月1日派員現場測量，李佳芬祖父母兩門墳墓，各佔地面積各為186.2平方公尺及61.1平方公尺。

民政處說明，殯葬管理條例在91年新頒布，規定農地或建地不得有殯葬等形式，李家祖墳設於民國89年，法令不溯既往原則，李家祖墳不在此限，只是李家當時設墳應申請而未向西螺鎮公所申報核准，因此行文通知墓主限期30天陳述意見。

陳良駿說，此案經西螺鎮公所查報後，縣府8月12日發文通知墳墓管理人李日良，限期一個月陳述意見，以文到李家8月14日起算，9月14為截止日，但適逢休假期限順延到今天為最後一日。

記者致電給李佳芬弟弟、雲林縣議員李明哲，但聯繫不上，對此李家也尚未有回應。

李佳芬叔叔李日良（中）為李家祖墳的墓主，當時西螺鎮公所到場測量，李日良代表出席。...
李佳芬叔叔李日良（中）為李家祖墳的墓主，當時西螺鎮公所到場測量，李日良代表出席。圖報系資料照／記者李京昇攝影
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高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林縣西螺埔心的祖墳，今天7月底遭檢舉違法設置在農地。...
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林縣西螺埔心的祖墳，今天7月底遭檢舉違法設置在農地。圖報系資料照／記者李京昇攝影
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李佳芬農地
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