5歲通過泡茶師認證 家人強調：儀態、靜心最重要

2019-09-16 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣府舉辦的「2019世界搏茶會」將近尾聲，許多遊客假期參訪發現，嘉義縣有許多「小小泡茶師」，年紀雖小但泡茶執壺一點也不馬虎，穿著小茶服、態度優雅、不疾不徐為客人泡茶，為會場注入清新小茶人氣息，這群小小泡茶師，成為推廣嘉義高山茶文化生力軍，遊客喝一口他們泡的茶都稱讚，「真的很棒！」

嘉義縣梅山鄉長林俊謀表示，鄉公所每年舉辦「泡茶師」認證，評比項目包括茶席風雅、泡茶順序、茶湯、香氣、滋味、均勻度、禮儀風範、氣度與儀態等，報名者多是茶農及茶行子女，多數小朋友從小就在家中，耳濡目染下跟父母習茶，今年有142人報名參加認證，其中40名成人、51名幼童通過認證，將於10月下旬頒證。

嘉義縣文觀局說明，嘉義縣許多「小小泡茶師」，從小協助茶行接客及泡茶，透過家人、學校培訓，參加小小泡茶師考試與認證，像生力茶行銪茗堂姐弟黃鈺緹、黃漢洋，瑞峰社區茶供足茶行葉坤昇，以及太和社區一夜馨茶行姐妹花，葉馨與葉瀅。5歲的葉馨也是今年認證合格中，年紀最輕的「小小泡茶師」。

葉馨、葉瀅的母親陳金萍說，兩姊妹從小看家人執壺泡茶，耳濡目染下也經常幫忙拿茶海倒茶，但因為年紀太小、腕力不足，一直沒有正式教泡茶，直到去年才開始跟著父親葉明程學茶儀。