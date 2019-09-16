台中太平獼猴吃農作 農業局：有危害獵捕或宰殺不違法

2019-09-16 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市太平的黃竹坑山區台灣獼猴出沒頻繁，嚴重影響農作，市議員李麗華上午邀農業局長蔡精強前往與農民座談，農民抱怨聲四起。蔡精強除了提出政府有電圍網防治的補助方案，並以野生動物保育法第21條條文，表示有「危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者」，得予以獵捕或宰殺。

李麗華說，中央的電圍網補助方案，農民只要私有農地達兩分地以上，可以向政府申請4萬5000元的電圍網補助， 自己只要再花1萬5000元就可以把農園圍起。相鄰的農地也可以一起申請，共同防治，且在蔡精強聲明願意協助設置黃竹的防治台灣獼猴示範區下，是一個可以有效防治的方法。

林務自然保育科股長方文寬也指出，台灣獼猴已降為一般類而非保育類野生動物，所以根據野生動物保育法，農民遇有「危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者」是可以以獵捕或宰殺的，並不會違法。

座談會上，農民對台灣獼猴的抱怨包括亂吃和破壞農作物，且已不限於龍眼、荔枝、筍子等，連芭樂、絲瓜等菜也受破壞，而且現在除了台灣獼猴嚴重，果子狸也是破壞農作的凶手。