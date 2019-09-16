親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

母女買兩個火車座位硬被搶 大媽厚顏：你要坐我們再起來

中共設計的無底洞？中國「永續債」危機越滾越大

斗南鎮絲瓜專區受豪雨影響減產兩成 產期延後十天

2019-09-16 12:33聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣斗南鎮絲瓜專區栽種面積約100公頃，每年9至11月是絲瓜產期。今年受到豪雨影響，大斗南地區絲瓜平均損失二成，且產期延後十天左右，但品質不受影響，最近產量慢慢出來，斗南鎮農會推廣大家來品嚐絲瓜。

斗南絲瓜專區一年收成兩季，年產值約7000萬元，絲瓜品質受消費者肯定，但因蜜蜂量銳減，少了蜜蜂授粉，加上今年8月豪雨不斷，讓絲瓜不開花、結果率下降，許多的瓜農相當苦惱。

為解決蜜蜂數量驟減，斗南鎮農今年與古坑蜜蜂故事館合作「田間放蜂計畫」，蜜蜂故事館無償提供27個蜂箱、超過百萬隻蜜蜂來幫助絲瓜專區瓜農授粉。

斗南鎮大松絲瓜產銷班班長劉健名說，往年絲瓜量產平均每公斤銷售價10多元，今年蜜蜂量驟減上半季結果率不好、產量不高，價格每公斤來到20多元；下半季則因為雨期長，絲瓜大受影響，平均減少二成多產量，目前每公斤平均價格快到30元。

斗南農會運銷主辦吳獻文表示，為幫瓜農解決授粉問題，特別找來蜜蜂故事館幫忙，一個蜂箱的一天工作量，可抵五個人力人工授粉，因此上半季絲瓜產量稍微穩定。但下半季受天氣影響，以往9月初就是產期，今年延後10多天，目前才慢慢有產量，預計可採收兩個半月到3個月，今年雖然產量減少二成多，但品質仍舊不錯，近十天將是盛產最好吃的時候。

雲林縣斗南鎮絲瓜專區栽種面積約100公頃，每年9至11月是絲瓜產期，但今年受到豪...
雲林縣斗南鎮絲瓜專區栽種面積約100公頃，每年9至11月是絲瓜產期，但今年受到豪雨影響，大斗南地區絲瓜平均損失2成，且產期延後十天左右。記者李京昇／攝影
分享
為解決蜜蜂數量驟減，斗南鎮農今年與古坑蜜蜂故事館合作「田間放蜂計畫」，蜜蜂故事館...
為解決蜜蜂數量驟減，斗南鎮農今年與古坑蜜蜂故事館合作「田間放蜂計畫」，蜜蜂故事館無償提供27個蜂箱、超過百萬隻蜜蜂來幫助絲瓜專區瓜農授粉。記者李京昇／攝影
分享

【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

台中太平獼猴吃農作 農業局：有危害獵捕或宰殺不違法

2019-09-16 12:47

5歲通過泡茶師認證 家人強調：儀態、靜心最重要

2019-09-16 13:15

台江趣味科普繪本 連續榮獲全國性獎項

2019-09-16 11:33

推在地老化 南市年底區區有日照

2019-09-15 23:54

嘉市公益團體送愛 台南捐血中心獲捐血車

2019-09-15 23:50

嘉縣熱血義消劉薰璟 畫宣導漫畫獲獎

2019-09-15 23:46

改善雲156縣道 增3智慧候車亭

2019-09-15 23:43

泰北滿星疊戒毒村 「大姐大」獻愛

2019-09-15 23:19

廟會衝突…陣頭太熱情 主事者須冷靜化解

2019-09-15 22:57

廟會衝突多 警方推簽公約自律

2019-09-15 22:52

外縣市進香團台南進香 7點多放鞭炮擾人清夢

2019-09-15 18:16

台南推動長照2.0 年底前區區有日照中心

2019-09-15 17:55

太平雲梯四季之美 返鄉青年攝影師分享美拍心得

2019-09-15 15:48

台南新路名怎麼取 官員：重視在地聲音

2019-09-15 14:28

校園打造走繩 平衡孩子身心靈

2019-09-15 13:45

明年台灣花卉產業很熱鬧！ 兩大國際蘭展粉墨登場

2019-09-15 13:41

「懷舊影像展」 在雲林詔安客家文化館展覽室展出

2019-09-15 13:28

雲縣府斥資2億改善縣道156線 預計明年11月完工

2019-09-15 10:42

南市路名新趨勢 悄悄擺脫人名貼近在地

2019-09-15 10:26

雲林監理站 9月21日增開假日普通機車考照

2019-09-15 10:14

想認識世界各國香腸 中秋連假來逛香腸博物館

2019-09-15 08:08

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

張忠謀妻張淑芬高雄開講 「選總統的人應該來聽」

2019-09-15 16:55

「美人腿公主」選拔吸睛 20歲女大生奪冠成代言人

2019-09-15 22:07

金針花盛開遊客多 赤科山塞爆還沒東西吃

2019-09-15 15:08

台南新路名怎麼取 官員：重視在地聲音

2019-09-15 14:28

太平雲梯四季之美 返鄉青年攝影師分享美拍心得

2019-09-15 15:48

買屋前看這裡 台中市府給五大建議避雷

2019-09-15 16:51

彰化二林鎮邊陲村里廢耕 志工清除廢棄物意外發現濕地秘境

2019-09-15 18:16

外縣市進香團台南進香 7點多放鞭炮擾人清夢

2019-09-15 18:16

盧秀燕暫緩清泉崗機場門戶計畫 林佳龍：非常可惜

2019-09-15 16:50

打通國姓交通任督二脈 南投縣府砸3億拓寬投147線

2019-09-15 15:47

回信了！ 台灣宮廟帽揚名 挪威選手盼明年到順澤宮參訪

2019-09-16 10:41

淡海輕軌「登陸月球」打卡熱點夯 展期延長到9月底

2019-09-15 17:10

不是第一次 中壢車站又有計程車亂喊價

2019-09-15 16:48

鐵路高架拆屋比較少？ 桃園市府：地下化拆屋不到高架一半

2019-09-15 17:58

縣市長施政滿意度調查高雄墊底 振興里里長：聽聽就好

2019-09-15 16:47

270多萬人次騎過屏東P-bike 居然有人不刷卡就騎走

2019-09-15 18:54

中秋連假高雄未見壅塞人潮 業者：陸客沒來消費力下降

2019-09-15 22:06

北捷淡水站轉乘停車場地坪改善 80天車位數彈性調整

2019-09-15 15:09

玄！老伯全身痠痛 清老宅發現門口多了7個骨灰罈

2019-09-16 12:25

北市大安區巷內 藏200年前清代古厝

2019-09-15 13:41

中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18

出動無人機巡違建 新北市工務局：勿挑戰市府執法底線

2019-09-15 16:56

影／柯文哲新竹快閃簽書會 柯爸柯媽帶水餃探班

2019-09-15 19:59

森林中的美術館、圖書館！台中綠美圖動工

2019-09-16 11:29

「萬壽果」營養超豐富 今年量多質佳農改場呼籲多吃

2019-09-16 09:12

台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26

明年台灣花卉產業很熱鬧！ 兩大國際蘭展粉墨登場

2019-09-15 13:41

今晚起八德桃園大園停水11小時 影響1萬2200戶

2019-09-16 11:07

影／南投拔河小將「泰」猛　撂倒地主奪亞洲盃男女雙冠

2019-09-15 21:53

中秋過後沒吃完月餅怎麼辦？ 放心拿來炒飯依舊美味

2019-09-16 09:18

影／體驗餵小牛陳佩琪完勝 柯文哲自爆：從來沒有餵過奶

2019-09-15 20:25

桃園新勝社日本「成田傳統藝能祭」演出滿堂彩 日人熱情拍舞龍

2019-09-15 15:06

位處都更道路位置 高氏古厝恐開膛破肚

2019-09-15 13:41

P-bike20多輛遭棄 有人未刷卡硬扯

2019-09-15 23:37

廟會衝突多 警方推簽公約自律

2019-09-15 22:52

影╱大湳舊營區變身森林公園 吉祥物以瀕絕黃鸝鳥命名

2019-09-15 18:54

檳榔轉種無花果 6旬翁架網站銷售

2019-09-15 23:18

影／容易車禍5習慣 高市警分局邀孩童告訴你

2019-09-15 20:17

無人機發威！ 新北揪23違規整地、16違建

2019-09-15 23:02

中市購屋爭議 終止契約最多

2019-09-15 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top