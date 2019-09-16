斗南鎮絲瓜專區受豪雨影響減產兩成 產期延後十天

2019-09-16 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣斗南鎮絲瓜專區栽種面積約100公頃，每年9至11月是絲瓜產期。今年受到豪雨影響，大斗南地區絲瓜平均損失二成，且產期延後十天左右，但品質不受影響，最近產量慢慢出來，斗南鎮農會推廣大家來品嚐絲瓜。

斗南絲瓜專區一年收成兩季，年產值約7000萬元，絲瓜品質受消費者肯定，但因蜜蜂量銳減，少了蜜蜂授粉，加上今年8月豪雨不斷，讓絲瓜不開花、結果率下降，許多的瓜農相當苦惱。

為解決蜜蜂數量驟減，斗南鎮農今年與古坑蜜蜂故事館合作「田間放蜂計畫」，蜜蜂故事館無償提供27個蜂箱、超過百萬隻蜜蜂來幫助絲瓜專區瓜農授粉。

斗南鎮大松絲瓜產銷班班長劉健名說，往年絲瓜量產平均每公斤銷售價10多元，今年蜜蜂量驟減上半季結果率不好、產量不高，價格每公斤來到20多元；下半季則因為雨期長，絲瓜大受影響，平均減少二成多產量，目前每公斤平均價格快到30元。