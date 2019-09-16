台江趣味科普繪本 連續榮獲全國性獎項

2019-09-16 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



繪本是圖畫和文字美好的相遇，為讓兒童深入淺出認識台江國家公園豐富的生態資源，台江國家公園管理處與知名兒童文學作家王文華及廖炳焜共同合作出版趣味科普繪本《小水鴨兩個家》及《小螃蟹遊台江》。兩繪本出版後深獲好評，並連續獲得全國性獎項的肯定。

《小水鴨兩個家》獲得2018及2019年教育部國民中小學新生閱讀推廣計畫選書，是唯一入選國小選書的官方單位；《小螃蟹遊台江》獲得文化部第40次中小學生優良課外讀物暨2019年教育部國民中小學新生閱讀推廣計畫選書兩個獎項。

《小水鴨兩個家》藉由小水鴨從西伯利亞飛到台灣度冬的旅程，為孩子建立世界觀，並巧妙點出候鳥遷徙的路徑及生態，故事不僅呈現小水鴨的生命歷程，也是一個充滿勇氣及挑戰的旅程，最後巧妙導出台江的小水鴨衛星發報器研究繫放計畫。