改善雲156縣道 增3智慧候車亭

2019-09-15 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣報導



雲林縣長張麗善（中蹲下者）日前現勘156縣道改善工程。 圖／縣府提供 分享 facebook

雲林縣政府將斥資2億餘元改善縣道156線，麥寮至崙背路段道路品質，該路段有6條公車班次，又途經國小和遊憩中心等景點，因此將打造3座智慧候車亭，讓民眾不僅享有良好用路品質，也更加方便。

縣府工務處長汪令堯說，智慧候車亭有玻璃窗設計，民眾不僅候車時不怕淋雨或受到空氣汙染，公車司機也能清楚看到是否有行動不便的乘客，並設有數位跑馬燈，民眾隨時可以掌握公車停靠時間、行經路線等資訊。

另外，全縣目前有30座智慧候車亭，除規畫在156縣道新建3座，也將在熱門景點或公車需求較高的地點設置10座。

156縣道是雲林縣東西向交通動脈，連接西螺、二崙、崙背與麥寮等溪北地區鄉鎮，是通勤、蔬果產業運輸和觀光等主要交通幹線，但車流量大，道路已因大車輾壓出現路面下陷，行車安全堪慮。

雲林縣長張麗善說，交通部公路總局補助1億6800萬元、雲林縣府配合款3200萬元，合計2億元進行改善工程，工程範圍為縣道156線0K至8K+900、長度8.9公里，改善道路品質。

張麗善說，除了規畫設置智慧候車亭，也將電桿地下化、綠地整理及增設約100盞路燈，將可提升道路品質與行車安全，並串聯詔安客家文化館、千巧谷牧場等周邊觀光景點。