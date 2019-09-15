泰北滿星疊戒毒村 「大姐大」獻愛
基督教晨曦會在台灣設立35周年，協助許多人戒毒，晨曦會不僅在台灣有據點，在世界各地共有23處戒毒處所，其中有21年歷史的泰北滿星疊戒毒村，很多志工是來自台灣的戒毒成功者，現在協助在地人士戒毒。
台灣晨曦會慶祝成立35周年，本月21日及29日分北在台北懷恩堂及台南虹韻文創中心舉辦感恩禮拜，多年來領導晨曦會的牧師劉民和，及他協助成功的戒毒者將分享心路歷程。其中44歲的李昭緯曾是高雄幫派大姐大，在泰北成功戒毒，還找到另一半，現在在滿星疊戒毒村協助當地人戒毒。
劉民和提到在滿星疊的過往，覺得一切都是神的安排，當年他與孫越一起前進泰北，設立了晨曦會泰北在滿樂福的據點，1996年毒王坤沙向緬甸投降後，他偶然中來到坤沙在滿星疊的據點，該處曾是毒品總部，在坤沙離開後已滿目瘡痍；劉民和則因緣際會獲得許多人幫助，在當地成立戒毒村。
滿星疊當年被稱為「金三角」，是全球最大的產毒中心，位在泰、緬、寮三國間，情勢複雜，金三角今已不再，但再深入緬甸山區，仍種滿罌粟，可以想見當年創立時情勢的險峻。
劉民和回憶早期設立時，根本沒人相信他要在當地辦戒毒村，以為他想以戒毒為掩護製毒，晨曦會進入後設教會與戒毒所，協助當地人，才慢慢獲得村民信賴。
來自高雄的李昭緯曾經吸毒、販毒，劉民和花費耐心陪她戒毒，但她一再逃跑，後來劉乾脆把她送到泰北戒毒，希望她離開台灣的環境，李終於戒毒成功，還認識大她13歲、到戒毒村戒酒的另一半，12年來在泰北落地生根，成為滿星疊重要的戒毒成員之一。
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