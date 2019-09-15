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泰北滿星疊戒毒村 「大姐大」獻愛

2019-09-15 23:19聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

晨曦會在牧師劉民和（中）帶領下，讓曾深陷毒品的李昭緯（右）及張竣皓成功戒毒，現在...
晨曦會在牧師劉民和（中）帶領下，讓曾深陷毒品的李昭緯（右）及張竣皓成功戒毒，現在並成為戒毒村的得力助手。 記者修瑞瑩／攝影
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基督教晨曦會在台灣設立35周年，協助許多人戒毒，晨曦會不僅在台灣有據點，在世界各地共有23處戒毒處所，其中有21年歷史的泰北滿星疊戒毒村，很多志工是來自台灣的戒毒成功者，現在協助在地人士戒毒。
在泰北深山裡的晨曦會滿星疊戒毒村，後山就是當年毒王坤沙的刑場，現在是一片荒煙漫草...
在泰北深山裡的晨曦會滿星疊戒毒村，後山就是當年毒王坤沙的刑場，現在是一片荒煙漫草。 圖／晨曦會提供
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台灣晨曦會慶祝成立35周年，本月21日及29日分北在台北懷恩堂及台南虹韻文創中心舉辦感恩禮拜，多年來領導晨曦會的牧師劉民和，及他協助成功的戒毒者將分享心路歷程。其中44歲的李昭緯曾是高雄幫派大姐大，在泰北成功戒毒，還找到另一半，現在在滿星疊戒毒村協助當地人戒毒。

在泰北深山裡的晨曦會滿星疊戒毒村是當年毒王坤沙的毒品王國總部所在，現仍立有銅像。...
在泰北深山裡的晨曦會滿星疊戒毒村是當年毒王坤沙的毒品王國總部所在，現仍立有銅像。 圖／晨曦會提供
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劉民和提到在滿星疊的過往，覺得一切都是神的安排，當年他與孫越一起前進泰北，設立了晨曦會泰北在滿樂福的據點，1996年毒王坤沙向緬甸投降後，他偶然中來到坤沙在滿星疊的據點，該處曾是毒品總部，在坤沙離開後已滿目瘡痍；劉民和則因緣際會獲得許多人幫助，在當地成立戒毒村。

滿星疊當年被稱為「金三角」，是全球最大的產毒中心，位在泰、緬、寮三國間，情勢複雜，金三角今已不再，但再深入緬甸山區，仍種滿罌粟，可以想見當年創立時情勢的險峻。

在泰北深山裡的晨曦會滿星疊戒毒村，有類似像井一樣的設備，是當年毒王坤沙拿來戒毒用...
在泰北深山裡的晨曦會滿星疊戒毒村，有類似像井一樣的設備，是當年毒王坤沙拿來戒毒用的。 圖／晨曦會提供
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劉民和回憶早期設立時，根本沒人相信他要在當地辦戒毒村，以為他想以戒毒為掩護製毒，晨曦會進入後設教會與戒毒所，協助當地人，才慢慢獲得村民信賴。

來自高雄的李昭緯曾經吸毒、販毒，劉民和花費耐心陪她戒毒，但她一再逃跑，後來劉乾脆把她送到泰北戒毒，希望她離開台灣的環境，李終於戒毒成功，還認識大她13歲、到戒毒村戒酒的另一半，12年來在泰北落地生根，成為滿星疊重要的戒毒成員之一。

戒毒緬甸毒品孫越

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