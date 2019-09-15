太平雲梯四季之美 返鄉青年攝影師分享美拍心得

2019-09-15 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣梅山鄉青年郭芳谷，2年來在太平雲梯拍攝400幅攝影作品，記錄太平雲梯春、夏、秋、冬景色之美，即日起至本月23日，在太平雲梯遊客中心二樓舉辦攝影展，他不吝分享攝影心得，直言夏季雲梯百萬夜景、琉璃光，冬季雲海氣象萬千最美，遊客到太平最好能住宿一晚，才能真正體會太平之美。

38歲的郭芳谷原在台中市印刷出版公司工作，因為喜歡攝影，工作之餘就走訪各地拍照，尤其喜歡風景攝影，2年前太平雲梯啟用後他返鄉發展，拍攝太平雲梯四季美景，放在臉書網站與網友分享。

郭芳谷說，太平雲梯位於1000公尺山區，因為氣象萬千、四季美景不同，尤其夏季6月到10月入秋，太平雲梯不僅有百萬夜景，還有機會拍到如夢似幻琉璃光，最讓人迷戀；冬季則因雲霧繚繞，可拍出風雲際會、氣勢磅薄雲海風景，他建議到太平旅遊，應規劃兩天行程，透過當地人導覽，登太平村龜山、太平山，才能拍攝到被雲海或萬千燈火包圍的太平雲梯。