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號召1700人 嘉市黎明慈善會致贈捐血車

2019-09-15 14:56聯合報 記者李承穎╱即時報導

捐血車一年服務近萬人次捐血人，募集約19000袋的熱血，在血液募集上扮演重要角色，嘉義市黎明慈善會理事長施達華號召1700名會員，加上嘉義縣國際同濟會友協助下，成功募捐600餘萬元善款，購置「黎明號」捐血車送給台南捐血中心

今天舉辦捐贈儀式，由台灣血液基金會執行長魏昇堂代表受贈，嘉義市長黃敏惠到場見證。施說，嘉義市黎明慈善會1981年設立，他擔任兩屆的理事長，明年一月即將卸任，想做件有意義的事，協會本來就在辦捐血活動，發動會員，每人每月一百元募捐。

台南捐血中心今年至8月供應雲嘉南地區約116家醫療院所，包括台南61家、嘉義28家、雲林27家所需用血，總供應242688袋血液，分別為紅血球類、血小板類、血漿類等共計有442187單位，責任重大。

魏昇堂說，捐血中心血液採集除了定點式站點車採集外，還需要流動捐血車前往雲林縣、嘉義縣鄉鎮地區及封閉式團體募血，包含學校、部隊及公司行號等。例如台南捐血中心去年近半的血液，都是靠捐血車出去募集而來。

黃敏惠，嘉義市是很有愛的城市，每到人民有需要的時候，總有民間力量伸出援手。感謝黎明慈善會凝聚包含同濟會等各界力量，未來捐血車前進學校、社區服務，大家一起把愛擴散出來，期待台灣更美、嘉義更好。

嘉義市黎明慈善會理事長施達華（左起）號召1700名會員，捐贈捐血車給台南捐血中心...
嘉義市黎明慈善會理事長施達華（左起）號召1700名會員，捐贈捐血車給台南捐血中心，嘉義市長黃敏惠到場見證，台灣血液基金會執行長魏昇堂代表受贈。記者李承穎／攝影
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嘉義市黎明慈善會理事長施達華（左起）號召1700名會員，捐贈捐血車給台南捐血中心...
嘉義市黎明慈善會理事長施達華（左起）號召1700名會員，捐贈捐血車給台南捐血中心，嘉義市長黃敏惠到場見證，台灣血液基金會執行長魏昇堂代表受贈。記者李承穎／攝影
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