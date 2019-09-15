台南市如意獅子會關懷偏鄉教育 捐助善款幫助偏鄉學童

2019-09-15 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



國際獅子會300-D1區台南市如意獅子會為響應台南市三股國小圓夢扎根計畫，號召友會及公司團體募集6萬元挹注，利用中秋節連假，在南區夏都城旅舉辦「慶祝中秋聯誼暨關懷偏鄉弱勢兒童」餐會捐贈，台南市長黃偉哲到場觀禮見證。

三股國小位於七股區的偏鄉小校，雖與原台南市僅一橋之隔，教育資源及學力表現卻有很大的差距。校方今年起推動「圓夢扎根計畫」，陸續開設多元而豐富的學習課程，強化閱讀及英語等基礎學力、加強自信表達的全球溝通力、學習藝術設計的美學創思力、增加活用知識的解決問題力。

校長許志彰表示，「路走了，就會通！」即使經費不足的情況下，仍多方聘請專業有熱忱的老師，利用課餘時間在校內開設課程、成立團隊。另一方面和相關單位、基金會合作，募集社會資源來支付開班所需鐘點費。

「孩子的未來不能等！」國際獅子會 300-D1 區台南市如意獅子會會長陳永鎮率先響應支持，號召國際獅子會 300-D1 區第二十分區柯素美主席、台南市魚類商業同業公會理事長鄭奐彬、宏潤交通器材股份有限公司等團體捐款響應，募集6萬元挹注圓夢扎根計畫。