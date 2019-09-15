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明年台灣花卉產業很熱鬧！ 兩大國際蘭展粉墨登場

2019-09-15 13:41聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台灣蘭花產業明年3月將會特別熱鬧；包括台灣國際蘭展及世界蘭展都將陸續登場，預估屆時將掀起「蘭花熱」，讓業界與熱愛蘭花者相當期待。

台南市政府農業局今表示，明（2020）年台灣有幸同時舉辦世界蘭展及台灣國際蘭展，在農委會、台南市政府、台中市政府及國內蘭花產銷團體共同討論下，確定台灣國際蘭展109年3月6日至3月16日先行開展，世界蘭展109年3月9日至3月18日舉辦，該蘭花雙聯展，估計將吸引國內外熱愛蘭花花卉者與會。

市府農業局說，台灣國際蘭展例年舉辦所帶來高額蘭花產值，沒有分台中、台南或嘉義的蘭花，都是國內產官學攜手合作以「台灣隊」名義，進軍國際市場所帶來的成果，

而台灣國際蘭展在台南已深耕舉辦15年，每年吸引來自美洲、歐洲、亞洲等世界各地40多個國家外賓和國外買家前來參觀及貿易洽談，今年（2019）台灣國際蘭展3至5年國際訂單高達113.1億元，參展國達43國。

農業局說，兩展內容不盡相同，台灣國際蘭展主要內容為「B to B」之蘭花交易平台，爭取國際訂單，世界蘭展以研討會及論壇為主軸。台灣國際蘭展每年舉辦，世界各國買家皆知此活動及下訂蘭花訂單；世界蘭展則3年舉辦一次，以學術交流為主，展覽為輔。

世界蘭展及台灣國際蘭展接連登場，圖為2018台灣國際蘭展，館內滿滿蘭花裝飾美不勝...
世界蘭展及台灣國際蘭展接連登場，圖為2018台灣國際蘭展，館內滿滿蘭花裝飾美不勝收。記者謝進盛／攝影
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世界蘭展及台灣國際蘭展接連登場，圖為2018台灣國際蘭展，連國際友人也來參觀。記...
世界蘭展及台灣國際蘭展接連登場，圖為2018台灣國際蘭展，連國際友人也來參觀。記者謝進盛／攝影
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世界蘭展及台灣國際蘭展接連登場，圖為2018台灣國際蘭展，館內滿滿蘭花裝飾美不勝...
世界蘭展及台灣國際蘭展接連登場，圖為2018台灣國際蘭展，館內滿滿蘭花裝飾美不勝收。記者謝進盛／攝影
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