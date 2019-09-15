明年台灣花卉產業很熱鬧！ 兩大國際蘭展粉墨登場

2019-09-15 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台灣蘭花產業明年3月將會特別熱鬧；包括台灣國際蘭展及世界蘭展都將陸續登場，預估屆時將掀起「蘭花熱」，讓業界與熱愛蘭花者相當期待。

台南市政府農業局今表示，明（2020）年台灣有幸同時舉辦世界蘭展及台灣國際蘭展，在農委會、台南市政府、台中市政府及國內蘭花產銷團體共同討論下，確定台灣國際蘭展109年3月6日至3月16日先行開展，世界蘭展109年3月9日至3月18日舉辦，該蘭花雙聯展，估計將吸引國內外熱愛蘭花花卉者與會。

市府農業局說，台灣國際蘭展例年舉辦所帶來高額蘭花產值，沒有分台中、台南或嘉義的蘭花，都是國內產官學攜手合作以「台灣隊」名義，進軍國際市場所帶來的成果，

而台灣國際蘭展在台南已深耕舉辦15年，每年吸引來自美洲、歐洲、亞洲等世界各地40多個國家外賓和國外買家前來參觀及貿易洽談，今年（2019）台灣國際蘭展3至5年國際訂單高達113.1億元，參展國達43國。