雲縣府斥資2億改善縣道156線 預計明年11月完工

2019-09-15 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣政府爭取補助將斥資2億元改善縣道156線麥寮至崙背路段道路品質，除改善路面品質，也將把公車站牌智慧化、台電及中華電信也配合將電線桿地下化，讓民眾用路更安全，預計明年11月完工。

156縣道是雲林縣東西向交通動脈，連接西螺、二崙、崙背與麥寮等溪北地區鄉鎮，是通勤、蔬果產業運輸、觀光人潮及麥寮、崙背鄉民行車等主要交通幹線。

地方代表與居民都陳情，156縣道常因工廠、蔬果運輸，有大型車輛經過，不僅車流量大，道路已因大車輾壓出現路面下陷問題，多年來年久失修，行車安全堪慮。

雲林縣長張麗善說，交通部公路總局補助1億6800萬元、雲林縣府配合款3200萬元，合計2億元進行改善工程，工程範圍為縣道156線0K至8K+900、長度8.9公里。

她表示，工程改善道路，也會重新配置車道，並規畫設置智慧候車亭、電桿地下化、綠地整理及增設約100盞路燈，將可提升道路品質與行車安全，並串聯詔安客家文化館、千巧谷牧場等周邊觀光景點。

張麗善日前到場會勘改善工程，麥寮鄉長蔡長昆說，156縣道兩側側溝寬又深且沒有加蓋，希望縣府能一併處理，如果沒辦法加蓋側溝，盼做出一些相關安全措施。