南市路名新趨勢 悄悄擺脫人名貼近在地

2019-09-15 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台灣各地道路名稱百百款，早期常以人名取名；除耳熟能詳的「中山」、「中正」等八股名稱，有些路名其實很接地氣的，惜年輕一輩毫無所悉。近來「在地主義」興起，不乏新開的路，更結合當地地名命名，深化鄉親認同感。

台南市鹽水區，舊稱月津，清初是台灣第四大城，有「一府二鹿三艋舺四月津」稱謂；當地路名出現不少名人或地方知名人物；就有「朝琴」、「清湶」「金和」、「行昌」等路。其中，朝琴路就是紀念出身鹽水的前省議會議長黃朝琴，其餘3人，「郭清湶」、「謝金和」、「陳行昌」都曾任鹽水鎮長，算是在地知名人物。

鄰近學甲區，也有「華宗」、「三連」、「寶發」路與人有關，分別是緬懷陳華宗、吳三連、楊寶發。陳華宗日據時代曾任「庄長」，任內闢建學甲道路影響迄今；吳三連出身學甲，曾任台北市長、自立晚報發行人、台南紡織、環球水泥董事長，更是外界「台南幫」代表人物；而楊寶發出身新化，擔任台南縣長開闢學甲外環道，地方感念其貢獻，將開闢的外環道取名為寶發路。

鄰近官田區，近烏山頭水庫南117線，由嘉南國小至台一省近5公里，民國100年5月9日八田與一忌日時，由台南市前市長賴清德取名為「八田路」，感念八田與一當年闢建烏山頭水庫重大貢獻。

近年來「在地主義」興起，也帶動路名悄然改變。」不少新闢道路逐漸跳脫人名，改以融入在地名稱深化連結；如台南柳營科技工業園區內就有「腳腿仔大道」、「德元埤大道」，都與當地名稱有濃厚淵源。