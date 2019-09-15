想認識世界各國香腸 中秋連假來逛香腸博物館

2019-09-15 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



中秋節連續假期，來台南市南區免費逛黑橋牌香腸博物館，可認識全世界各國五花八門的香腸，包括台式香腸、德國碎肉腸、哈爾濱紅腸及西班牙紅腸等，每個國家的香腸都充滿著地方特色和異國風味，「吃香腸，逛博物館，也能長知識！」。

走進台南市南區新忠路2號黑橋牌香腸博物館，共有三層樓，一樓是休憩區及商品販售部，二樓是香腸文化展區。三樓黑橋牌歷史展區，其中香腸文化展區有一整面牆，介紹世界各國40種香腸。

館長吳淑儀說，台式香腸以豬肉為主要原料，醃製入味，大多以燒烤方式料理，一咬開還能清楚看到絞肉分布，口味豐富多樣，有五香古早味，有加入啤酒、高粱酒、紹興酒呈現酒香者，甚至藥膳、紅麴等養生風味。

吳淑儀表示，德國碎肉腸由攪碎生豬肉和牛肉混和重口味香辛料製成，磨得非常軟細碎肉腸，可直接塗抹在麵包上生吃，而醃薰程度較高碎肉腸，有點像義大利的薩拉米香腸。

哈爾濱紅腸和波蘭香腸有點類似，吳淑儀說，哈爾濱紅腸是十九世紀初由立陶宛傳至黑龍江的煙燻豬肉香腸，因外表呈棗紅色得名，通常搭配俄羅斯麵包和啤酒一起食用。