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高跟鞋教堂布袋月之秋 月光燒烤音樂會千人烤肉

2019-09-14 19:22聯合報 記者魯永明╱即時報導

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處與嘉義縣政府 、布袋鎮公所，傍晚在高跟鞋教堂園區舉辦布袋月之秋-月光燒烤音樂會，共百組逾千名民眾在賣場大樓廣場及頂樓，同時燒烤，場面壯觀，會場香噴噴，熱鬧滾滾，民眾邊吹海風，品嘗美味，邊聆賞音樂會，還有機會參加抽獎，大呼過癮。

鎮公所主辦的千人烤肉活動，報名費千元，提供10人組食材及烤肉設備共10多項，還加贈文蛤、鮮蚵、蝦子一組，另有價值600元烤肉爐，全部食材及烤肉設備值2500元，比報名費增加1倍半價值，透過臉書發布，引發搶訂熱潮，傍晚報名民眾陸續進入高跟鞋教堂園區，領取烤肉食材，分組坐定燒烤。

民眾分別在買場大樓一樓廣場及頂樓，分組烤肉，從頂樓往下看，千人烤肉情景相當壯觀，縣長翁章梁、雲嘉南濱管理處長徐振能、立委蔡易餘及布袋鎮長陳鳳梅等來賓參加同樂，許多民眾圍坐在高跟鞋教堂四周草皮，參加夜光浪漫音樂會，聆賞藝人演唱，包括韋瓦笛室內樂團、純粹人聲合唱團、天使樂團，家家、許書豪、郭修彧、知更等演唱。

參加民眾及遊客在音樂會結束，還可參加摸彩，頭獎 iPhone XS 256GB價值2萬5000 元；二獎香港來回機票價值6050元；三獎台灣好行西濱快線-布袋文創雙日悠遊套票價值2180元。天公作美，入夜遊客一批批湧入高跟鞋教堂園區，雲嘉南濱管理處貼心安排接駁車，採預約制，分別從嘉義火車站、 高鐵嘉義站載遊客，往返高跟鞋教堂。

高跟鞋教堂園區布袋月之秋-月光燒烤音樂會，逾千名民眾燒烤，會場香噴噴，熱鬧滾滾。...
高跟鞋教堂園區布袋月之秋-月光燒烤音樂會，逾千名民眾燒烤，會場香噴噴，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
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高跟鞋教堂園區布袋月之秋-月光燒烤音樂會，逾千名民眾燒烤，會場香噴噴，熱鬧滾滾。...
高跟鞋教堂園區布袋月之秋-月光燒烤音樂會，逾千名民眾燒烤，會場香噴噴，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
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高跟鞋教堂園區布袋月之秋-月光燒烤音樂會，逾千名民眾燒烤，會場香噴噴，熱鬧滾滾。...
高跟鞋教堂園區布袋月之秋-月光燒烤音樂會，逾千名民眾燒烤，會場香噴噴，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
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高跟鞋教堂園區布袋月之秋-月光燒烤音樂會。記者魯永明／攝影
高跟鞋教堂園區布袋月之秋-月光燒烤音樂會。記者魯永明／攝影
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高跟鞋教堂園區布袋月之秋-月光燒烤音樂會，逾千名民眾燒烤，會場香噴噴，熱鬧滾滾。...
高跟鞋教堂園區布袋月之秋-月光燒烤音樂會，逾千名民眾燒烤，會場香噴噴，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
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高跟鞋教堂音樂會嘉義
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