高跟鞋教堂布袋月之秋 月光燒烤音樂會千人烤肉

2019-09-14 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處與嘉義縣政府 、布袋鎮公所，傍晚在高跟鞋教堂園區舉辦布袋月之秋-月光燒烤音樂會，共百組逾千名民眾在賣場大樓廣場及頂樓，同時燒烤，場面壯觀，會場香噴噴，熱鬧滾滾，民眾邊吹海風，品嘗美味，邊聆賞音樂會，還有機會參加抽獎，大呼過癮。

鎮公所主辦的千人烤肉活動，報名費千元，提供10人組食材及烤肉設備共10多項，還加贈文蛤、鮮蚵、蝦子一組，另有價值600元烤肉爐，全部食材及烤肉設備值2500元，比報名費增加1倍半價值，透過臉書發布，引發搶訂熱潮，傍晚報名民眾陸續進入高跟鞋教堂園區，領取烤肉食材，分組坐定燒烤。

民眾分別在買場大樓一樓廣場及頂樓，分組烤肉，從頂樓往下看，千人烤肉情景相當壯觀，縣長翁章梁、雲嘉南濱管理處長徐振能、立委蔡易餘及布袋鎮長陳鳳梅等來賓參加同樂，許多民眾圍坐在高跟鞋教堂四周草皮，參加夜光浪漫音樂會，聆賞藝人演唱，包括韋瓦笛室內樂團、純粹人聲合唱團、天使樂團，家家、許書豪、郭修彧、知更等演唱。