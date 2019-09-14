親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／火腿台灣日靠代打亮相 王柏融滾地球出局

蘋果試著「清庫存」 告訴你為何不推薦買iPad 2019

食物銀行啟用 黃偉哲：惜福愛物做公益

2019-09-14 16:43中央社 台南14日電

台南市長黃偉哲今天出席「台南忠信食物銀行」揭牌啟用典禮，希望透過這項讓受贈者以集點方式換取物資的公益平台，能夠給予最實際援助，將社會善心傳到各弱勢家庭與族群。

黃偉哲表示，目前「實物銀行」和「食物銀行」，都是提供社會大眾發揮愛心的公益平台，同時也提醒要知足、惜福愛物，行有餘力，因此而懂得回饋社會。不論是實物或是食物，能夠透過有效率的方式將物資轉輸給需要幫助的人，這就是大家行善的目標。

台南市政府社會局表示，為使弱勢民眾能獲得更好的照顧，長年投入大量經費和資源，推展各項社會福利相關服務，然而政府的財政有限，但民間力量無窮，兩者的協力合作至關重要。

依社會局資料，近期由華仁基金會自辦的實物銀行佳里分行也已開幕；興毅基金會自行媒合資源辦理忠信食物銀行，共同推展社會福利工作，希望透過公私部門的攜手合作，讓需要幫助的弱勢族群獲得更有效協助。

由財團法人興毅慈善基金會所建立的「忠信食物銀行」，服務對象包括凡領有台南市政府社會局核發低收入戶，以每戶為單位，可向食物銀行申請每月300點的物資補助。其他持有身心障礙證明或經社會局、區公所社會課、居住地的里辦公室發給證明者，也可以持轉介單前去辦理登記。

食物銀行實物銀行黃偉哲
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

蔡英文與嘉義輔選團隊共餐 翁章梁：選情審慎樂觀

2019-09-14 15:16

影╱蔡英文贈匾黨內整合成功 太保市長黃榮利表態挺小英

2019-09-14 14:41

台南第31例境外移入登革熱 新住民回台發燒

2019-09-14 11:49

秋節民俗博餅翁章梁 帶領400多人擲骰子試手氣

2019-09-14 11:03

台南警察化身嫦娥吳剛 陪外籍移工反毒過中秋

2019-09-14 10:25

中秋夜安平露天電影院 重溫56年前王船遶境盛況

2019-09-14 09:19

秋冬國旅補助加持 澎湖旅遊熱門布澎藍色公路航運成長

2019-09-14 09:19

南市惜食平台 老人共餐受惠

2019-09-13 23:51

「五湖四海宴」開桌 品賞工藝大菜

2019-09-13 23:41

嘉縣搏茶會 限量「黃金紅茶」夯

2019-09-13 23:33

台南人銀甫 京都漫畫賞奪冠

2019-09-13 23:22

北港五湖四海宴民間工藝展 日本京都學者讚不絕口

2019-09-13 18:52

中秋連假首日阿里山陸客僅百餘人 營業額驟減六成

2019-09-13 16:49

星空電影院上映 到斗六逛市集、看電影享受假期

2019-09-13 16:48

中秋節連假首日 台南安平遊客「熱爆了」

2019-09-13 16:29

陸客不來不影響 劍湖山世界今湧玩水人潮

2019-09-13 16:22

首屆雲林良品網路票選開跑 投票有機會獲得好禮

2019-09-13 15:46

中秋旅遊客運省錢趣 雲嘉南觀光景點客運路線看這裡

2019-09-13 15:03

中秋閃不停！高鐵嘉義站快閃表演一場接一場

2019-09-13 14:35

中秋連假人潮湧現 傳統市場人氣旺

2019-09-13 13:14

影／奉天宮媽祖契子女中秋回家 伊林名模來走秀

2019-09-13 12:01

台南運河LED光雕全點亮 浪漫風情成觀光特色

2019-09-13 11:40

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55

手搖飲擺鮮蝦真的很「蝦」 連外國旅客也來朝聖

2019-09-13 18:00

網友爆料周子瑜在台南夜市 貼心粉絲「給她私人空間」

2019-09-14 00:01

「蛋黃酥」之亂終止了 不二坊明天起連休4天

2019-09-13 18:17

中壢封街烤肉 萬人齊烤超壯觀

2019-09-13 21:50

1頂冠軍帽讓埔鹽順澤宮爆紅 彰化縣玄天上帝爺廟知多少

2019-09-14 11:41

影／南投九九峰921重創 20年休養可愛的牠們都回來了

2019-09-14 12:52

高嘉瑜中秋節「魚肉鄉民」！網友虧：怕妳唱歌狂烤肉給妳吃

2019-09-14 11:37

消逝的容顏...最後的文面國寶柯菊蘭辭世

2019-09-14 09:50

這位單車大叔好面熟 遊客「捕獲野生潘孟安」

2019-09-14 09:31

高雄市副市長李四川腹瀉嚴重 中秋假期「被迫」休息

2019-09-14 12:23

中秋連假台東又見人潮 飯店業：暑假後住房破5成就慶幸

2019-09-14 11:38

影／柯文哲參訪紫南宮 獲贈金雞引猜測

2019-09-13 22:05

營造以人為本兒童城市 竹市校園交通寧靜區擴充10校

2019-09-13 20:05

翻起波浪街、燈塔懸日熱潮後 他要再推大十秘境

2019-09-14 08:56

夜市抵用券16日起使用 高雄夜市攤商認為200元太少

2019-09-13 19:13

基隆波浪街、富貴角燈塔懸日 1美照翻轉1城

2019-09-13 23:25

十三層點燈侯林2名市長都沒來 陳其邁：我對這裡非常熟

2019-09-13 21:49

捷運「新北投-大安」直通車無望 北捷：測試後噪音超標

2019-09-14 16:35

太魯閣工務段廢棄物亂丟 花蓮環保局：行為人已違法

2019-09-14 11:35

蟲蟲危機！竹市高峰里遭「疣胸琉璃蟻」入侵

2019-09-14 12:19

影／烏來新覽勝大橋點燈啟用 兼具地方特色與安全性

2019-09-13 21:52

2019閩南金曲音樂會 鄭文燦宣布國慶晚會首度移師桃園

2019-09-13 21:48

基隆立委提名人與韓國瑜合照曝光 宋瑋莉：當韓分身

2019-09-14 10:50

北港五湖四海宴民間工藝展 日本京都學者讚不絕口

2019-09-13 18:52

幾米超級月亮現身 快來碧潭追月亮

2019-09-13 21:50

蔡英文與嘉義輔選團隊共餐 翁章梁：選情審慎樂觀

2019-09-14 15:16

桃園運動村VR體驗吸引親子同樂 「瑪利歐」也來了

2019-09-14 12:59

茄萣金鑾宮媽祖遶港祈福明登場 巡禮船隻準備好了

2019-09-13 20:14

空拍／藝文中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-14 13:15

影／九湖社區打造鬥魚原鄉意象 全新3D彩繪亮相吸睛

2019-09-13 20:20

秋冬國旅補助加持 台中最夯必玩看這裡

2019-09-14 13:33

赤腹鷹過境墾丁爆大量 鷹迷：讓人上癮的視覺震撼

2019-09-14 12:24

彰化埔鹽順澤宮一夕暴紅 看玄天上帝廟…

2019-09-13 23:48

竹市鴨肉麵一大堆? 網友：原來不只有我想過這件事

2019-09-14 16:30

影／好消息！縣府出手相助 陽大附醫二期擴建可提早完工

2019-09-13 20:20

影╱蔡英文贈匾黨內整合成功 太保市長黃榮利表態挺小英

2019-09-14 14:41

文面國寶走入彩虹橋 文面文化意涵待傳承

2019-09-14 10:57

解決螞蟻危機 市府發送滅蟻餌劑至疣胸琉璃蟻災區

2019-09-14 12:02

琉璃蟻大軍現蹤雲林古坑 居民叫苦不敢開燈

2019-09-13 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top