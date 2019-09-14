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體驗眷村文化 建國眷村文化祭開幕了

2019-09-14 16:30聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，經過修繕的眷村，透過青年進駐，讓遊客走進眷村，體驗眷村文化特色，重溫眷村生活。

雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、國民黨雲林縣海線立委參選人張嘉郡、縣議員王鈺齊及黃美瑤、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘等人今天一同為建國眷村文化祭活動揭開序幕。

丁學忠表示，日治時期，日本人在建國眷村現址居住，躲避美軍攻擊，並在此興建機場，國軍撤退來台，建國眷村成了空軍與軍眷落地生根的家園，隨著時代的演變，眷村式微，但歷史的痕跡依舊存在，不曾抹滅，再造後的眷村有了新生命，也吸引年輕人走入，宛如重生。

張麗善表示，眷村文化是台灣近半個世紀以來重要歷史寫實，建國眷村「再造歷史現場計畫」的推行，展現雲林縣保存及推廣文化資產的決心，未來持續透過「眷村前進工作站駐地計畫」、「眷村文化地景重塑及景觀綠美化」、「再造歷史現場修繕」及「軟體培育及營運」等計畫推動眷村再造，希望可以成為台灣眷村文化保存及再現的典範。

縣府文化處長陳璧君表示，建國眷村是農村型眷村，一村、二村面積約30公頃，透過觀光特色與民間參與，再造歷史現場一期景觀工程結合休閒文化與國際藝術村概念，二期工程將以青創基地為主軸，期盼透過青年的駐地，持續讓眷村在環境、生活及文化的永續性中動態循環，為這片土地帶來美好的養分。

建國眷村文化祭即日起至9月21日熱鬧展開，有滑步車隊、與荒野保護協會在眷村串門子、二手書市集、導覽、解謎實境遊戲等活動。9月22日結合全國古蹟日活動，有市集、眷菜DIY、古早味童玩製作、眷村闖關遊戲等活動，對眷村文化有興趣的民眾可以把握時間到建國眷村走走逛逛。

雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，縣長張麗善（右四）、虎尾鎮長丁學忠...
雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，縣長張麗善（右四）、虎尾鎮長丁學忠（右五）等人邀請遊客走進體驗眷村文化特色，重溫眷村生活。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，經過修繕的眷村，透過青年進駐，讓遊...
雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，經過修繕的眷村，透過青年進駐，讓遊客走進體驗眷村文化特色，重溫眷村生活。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，經過修繕的眷村，透過青年進駐，讓遊...
雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，經過修繕的眷村，透過青年進駐，讓遊客走進體驗眷村文化特色，重溫眷村生活。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，縣長張麗善（右三）、虎尾鎮長丁學忠...
雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，縣長張麗善（右三）、虎尾鎮長丁學忠（右四）等人邀請遊客走進體驗眷村文化特色，重溫眷村生活。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，虎尾鎮長丁學忠（右起）、縣長張麗善...
雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，虎尾鎮長丁學忠（右起）、縣長張麗善（右四）、縣府文化處長陳碧君等人邀請遊客走進體驗眷村文化特色，重溫眷村生活。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，經過修繕的眷村，透過青年進駐，讓遊...
雲林縣虎尾鎮建國眷村文化祭今天在建國一村開幕，經過修繕的眷村，透過青年進駐，讓遊客走進體驗眷村文化特色，重溫眷村生活。記者陳雅玲／攝影
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眷村青年張麗善
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