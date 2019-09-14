蔡英文與嘉義輔選團隊共餐 翁章梁：選情審慎樂觀

2019-09-14 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



去年九合一選舉民進黨慘敗，嘉義縣卻是全國唯一民進黨完全執政，總統蔡英文促成縣長翁章梁與縣長初選落敗的議長張明達整合；立委陳明文與前縣長張花冠上演大和解，張退選立委，撤告陳明文摟肩性騷擾，支持陳明文及小英連任，黨完成整合團結，蔡英文中午與民進黨主席卓榮泰到太保市縣長公館，與輔選團隊閉門會談共餐，擔任小英競選總部主委的縣長翁章梁說，總統及立委選情審慎樂觀。

嘉縣蔡英文輔選團隊，前縣長張花冠擔任榮譽主任委員，立委陳明文及蔡易餘擔任決策委員，輔選團隊1日北上蔡英文競選總部，接受小英頒發聘書並授旗，中午閉門會談共餐，陳明文及張花冠都出席，陳明文高鐵掉落300萬元事件並未成為話題，輔選團隊評估此事件進入司法及黨廉政會調查，陳明文找律師舉證自清，對選情不會造成影響。

翁章梁及擔任總督導的總統府國策顧問鄭慶祥，向小英報告總統及立委選情，翁章梁說，民進黨縣長及總統初選後，縫合裂痕，整合團隊，不管是藍綠對決或三腳督，小英民調都領先，上次嘉義縣小英得票率全國最高，這次拚連任，嘉義縣仍會努力拚第一。

輔選團隊名單：翁章梁，副主任委員: 廖素惠(嘉縣小英之友會總會長)，陳怡岳(副議長)，吳焜裕( 立委) 吳玉琴(立委)；張花冠；後援會總會長議長張明達；總協調林沐惠(縣黨部主委)；總幹事黃貞瑜(縣農會總幹事)，副總幹事林凌聿(縣黨部執行長)。