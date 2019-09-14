蔡英文贈匾黨內整合成功 太保市長黃榮利表態挺小英

2019-09-14 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



總統蔡英文下午到嘉義縣太保市水牛厝玉皇宮贈匾，民進黨總統初選挺賴清德的市長黃榮利，現身站台表態挺蔡英文連任，擔任太保小英後援會長，太保整合團結成功，讓蔡英文笑容滿面。蔡英文說，上次總統大選，她在嘉義縣得票率最高，希望明年拚連任，嘉義縣再拚第一，讓她過關，立委蔡易餘連任，國會過半。

蔡英文總統初選前，4月到太保市故宮南院，市長黃榮利缺席，事後還為賴清德站台，初選過後，民進黨整合黃榮利，讓黃歸隊，答應接任太保市後援會長，下午蔡英文由民進黨主席卓榮泰、縣長翁章梁及立委蔡易餘陪同，到太保水牛厝玉皇宮，上香祭拜玉皇上帝，贈匾「厚澤廣衍」，主委葉錦聰等廟方委員共同受贈。

黃榮利與蔡英文及卓榮泰、翁章梁及蔡易餘等人同框，一起高呼口號小英總統連任，國會過半，蔡英文特別感謝黃榮利站台力挺，她說，明年她連任過關，國會過半，才能持續守護台灣主權及民主自由，她說，她任內將經濟發展成果，全民共享，包括所得稅減免，長照預算從50億元明年增加8倍到400億元，另有托嬰托育津貼。