秋節民俗博餅翁章梁帶領400多人擲骰子試手氣

2019-09-14 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣鹿草鄉公所與體育會上午在鹿草國小，舉辦傳承20多年秋節博餅民俗文化活動， 吸引400多名鄉民遊客參加，大家擲骰子試手氣，縣長翁章梁、鄉長楊秀玉與立委蔡易餘等來賓擲骰子，翁章梁首次參加，投擲骰子前，大喊「媽祖保佑」，連擲多次未中，最後中1顆月餅，比賽過程趣味橫生。

今年博餅比賽秋節過後， 吸引大批返鄉民眾帶家人參加，全鄉團圓聯誼比賽，逢立委選舉，拚連任的蔡易與國民黨提名立委參選人王啟澧到場，與鄉親搏感情，爭取支持，場上比賽，場外讓人嗅到濃濃選戰氣氛。

中秋博餅是閩南地區特有文化民俗活動，由明代延平郡王鄭成功大將洪旭所發明，為解官兵思鄉情緒娛樂性，演變成秋節娛樂遊戲，用六粒骰子投擲結果組合，決定參與者的獎品，獎品為大小不同月餅稱為會餅，相傳遊戲可預測人未來一年運氣，博狀元餅巧妙地將骰子戲轉化成鼓勵進取功名的遊戲，六個骰子分別代表古代科舉制度中狀元、榜眼、探花、進士、舉人、秀才等六階級。

主辦單位鹿草鄉體育會20多年前，向1名祖籍廈門老師學到這項遊戲，帶回家鄉，成為鹿草特色民俗文化活動，大家摩拳擦掌玩上一把，一舉「狀元」趣味，400多人報名共分成12組參賽，許多阿公阿嬤，還有許多家長帶小朋友參賽，議員詹琬蓁、林緗亭等議員及多位鄉民代表參加。