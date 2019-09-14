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中秋夜安平露天電影院 重溫56年前王船遶境盛況

2019-09-14 09:19聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「家鄉的樣貌透過電影記錄下來，是幸福的事情！」中秋節夜月圓人團圓的這一天，台南安平妙壽宮在廟口播放「情人石」電影，片中有56年前安平妙壽宮「金萬安號」王船朱府禳災祈安建醮活動的遶境盛況空前，時空交錯，讓鄉親大開眼界，直呼如能參與該有多好呀。

安平區公所指出，中秋節這天是「金萬安號」王船中軍府將軍聖誕，也是中秋節花好月圓人團圓，在安平妙壽宮廟埕前廣場放映「情人石」電影，與安平鄉親一同觀賞，「人神共歡」。

「情人石」這部電影是1964年出品的國語發音的有聲彩色電影，邵氏公司出品，全片都在台灣取景拍攝，主要場景在台南安平漁港及野柳風景區。由潘壘導演執導，喬莊、鄭佩佩、黃宗迅、文玲主演。

而電影內容描述漁港富戶林金水的女兒秋子原本和與蘇大貴是一對青梅竹馬，彼此之間互有情意。有一天一位大學生秦宇在漁港邂逅了秋子，於是愛上了她，最終選擇留在漁港，而同為漁港的女子曾阿鳳卻愛上了大貴。這兩段感情引起的四角關係，飽經波折。

其中，片中有56年前安平妙壽宮「金萬安號」王船朱府禳災祈安建醮活動的繞境盛況空前，且片中取景大部分是安平56年前的風貌，許多鄉親說，如能參與該有多好呀！

台南安平妙壽宮中秋夜在廟口播放「情人石」電影，片中有56年前安平妙壽宮「金萬安號...
台南安平妙壽宮中秋夜在廟口播放「情人石」電影，片中有56年前安平妙壽宮「金萬安號」王船朱府禳災祈安建醮活動的遶境盛況空前。記者邵心杰／翻攝
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電影中秋節王船
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