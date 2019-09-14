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秋冬國旅補助加持 澎湖旅遊熱門布澎藍色公路航運成長

2019-09-14 09:19聯合報 記者魯永明╱即時報導

4到10月澎湖旅遊旺季，以往暑假過後，澎湖旅遊逐漸進入淡季，交通運輸嘉義縣布袋商港與澎湖馬公港之間的藍色公路航運逐漸減少，但今年拜秋冬國遊補助加持，淡季不淡，旅行社紛紛推出秋遊菊島優惠行程攬客，秋節連假及國慶連假，布澎藍色公路出現一位難求盛況，台灣港務公司高雄分公司布袋管理處預估，今年航運量可望突破60萬人次大關。

秋節連假天公作美，天氣好，民眾出遊人數增加，布澎旅遊路線，昨天秋節共登記15航次，最早一班「雲豹」客輪，上午7點從布袋商港開航，趕回布袋港10點10分再載運第二批旅客，單日進出旅客共逾6000人次，今明兩天連假航運載客人數仍會成長。

嘉義部分旅行社為搶秋冬旅遊補助商機，紛紛推出3天2夜澎湖團體旅遊行程，嘉義出發，從台北、台中或高雄搭機出發，含食宿交通遊程每人只要2900元；另從嘉義搭布澎航線，參加團體旅遊，每人4380元。

今年全新大型客輪「藍鵲」、「雲豹」號加入營運，布澎航線客輪增到11艘，平均每天載客3500人以上，布袋港到馬公港航程60至70分鐘，布袋到龍門港只要60分鐘，航行快速，布澎藍色公路冬、春季因東北季風停航，營運期從3月底到國慶日假期，今年航運受颱風影響停航減少，營運期只剩1個多月。

布袋管理處說，布袋商港旅運人次量至今逾50萬人，較去年多出12萬餘人次，中秋連假及國慶連假，布澎藍色公路出現一位難求，只要天公作美，今年可望突破60萬人次，全部客輪船公司申報秋節合計出港15航次，其中「雲豹」等6艘客輪要航行2趟才能疏運旅客。

秋冬國旅補助加持，澎湖旅遊熱門，布澎藍色公路航運成長，圖為布袋商港空中鳥瞰情形。...
秋冬國旅補助加持，澎湖旅遊熱門，布澎藍色公路航運成長，圖為布袋商港空中鳥瞰情形。圖／取自布袋管理處官網
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今年全新大型客輪「藍鵲」號加入營運。圖／讀者提供
今年全新大型客輪「藍鵲」號加入營運。圖／讀者提供
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連假嘉義澎湖
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