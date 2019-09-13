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中正學生質疑通識課老師不適格 校方：一定符合專業

2019-09-13 23:05聯合報 記者卜敏正╱即時報導

中正大學法律學研究所簡姓學生日前在臉書貼文，抗議學校通識中心更換「性相關議題的探討與思辯」這門課程授課老師，課程內容出現「男女發生性行為之後吃虧的是女性」，並指該課程為性別相關課程，課程系統卻顯示該老師專業為中國文學，課程大綱仍沿用前任老師課程綱要，質疑現任的授課老師不適格。

中正大學主任秘書王安祥表示， 關於本校通識中心這學期「 性相關議題的探討與思辨」，改由代課老師上課，引發同學議論，主因是在通識中心開本門課的林姓兼職教師，今年7月已回復校內正職，為輔導中心心理師，為專案工作人員。

他說，因為林姓教師復職前，就因兼職問題與校方爭執、打官司，7月她復職後，校方認為她專兼職部分必須先釐清，工作上是否可兼職，是否可能影響原來正職工作，都須經過主官管簽准同意，因此對於她兼職通識中心課程，希望暫緩。

王安祥說，林姓心理師過去幾年在通識中心開課，校方從未干涉，本學期課程課綱，都是上學期就發布，目前更換代課老師，當然延續原有課綱，代課老師一定會選擇符合專長教師，相關聘任程序仍在進行中。

他也說明，另有關學生討論老師上課內容，這是學術自由，學生若有意見，可在上課中討論，校方不做任何回應。學生若需要對課程議題溝通，校方也歡迎。

中正大學簡姓學生，日前臉書貼文，強烈抗議學校通識中心，更換「性相關議題的探討與思...
中正大學簡姓學生，日前臉書貼文，強烈抗議學校通識中心，更換「性相關議題的探討與思辯」課程授課老師，並對「男女發生性行為之後吃虧的是女性」說法有異議。圖／記者卜敏正翻攝
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中正大學簡姓學生，日前臉書貼文，抗議學校通識中心，更換「性相關議題的探討與思辯」...
中正大學簡姓學生，日前臉書貼文，抗議學校通識中心，更換「性相關議題的探討與思辯」課程授課老師。記者卜敏正／攝影
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中正大學課綱
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