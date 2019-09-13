北港五湖四海宴民間工藝展 日本京都學者讚不絕口

2019-09-13 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



國內頗具規模的民間傳統工藝展「五湖四海宴」今在雲林縣北港鎮南陽國小登場，全國百餘位知名藝師展出代表作品，以宴席方式獻給國人一飽眼福，木雕石刻、錫金銅器、剪粘泥塑，匠心獨運、巧奪天工，展現台灣民間工藝力量，連日本京都學者都來一覽台灣工藝之美，讚不絕口。

「這是台灣民間傳統工藝結晶」雲林縣文化處長陳璧君強調，這場別具一格的工藝喜宴，匯集台灣無數民間藝術家的創作結晶，品項件數之多，讓人如入寶山，展出三天，中秋假期到北港朝天宮拜拜，順道品賞五湖四海宴澎湃的料理，保證不虛此行。

宴會廳大門60年前台灣第一座大師顏崑池的電動花燈「公背婆」喜悅迎賓，第二代國寶大師顏三泰說，父親作品存倉50多年，稍作修整，完好如初，父親創作功力，果然不凡。走進會場大門，斗大的媽祖和將軍的拼布布廉從空而降，是拼布大師周秀惠用數百萬小布塊拼成的，增添喜宴氣派。

百桌滿漢全席上菜，木石雕刻、錫金銅器、捏麵陶土、剪粘泥塑、拼布花燈、紙雕藝閣、編織籐藝，還有可愛的春仔花，許多市面看不到的工藝品，這裡全上桌，每道工藝大菜，都引人駐足細細品味，李健竹的筆雕細微精緻，深受年輕人喜愛，陳美麗捏麵人、李朝雄陶繪...件件精彩，盡是大師嘔心瀝血傑作，讓人目不暇給，連日本京都教授菊地曉也來親炙饗宴，更讚許台灣傳統工藝的生命力

今天五湖四湖宴開幕，邀請北港百年金聲順及海韻國樂來表演，北港工藝坊負責人也是五湖四海創辦人蔡享潤說，湖四海宴發想來自北港朝天宮舖戶過爐的宴席稱為「五湖四海宴」，也是源自於滿漢全席，動、潛、飛、植108道佳餚，有一定的擺法規則遵循，山川五嶽、五湖四海、八大八小、十全十美、有葷桌、素桌、看桌、藝桌，從2014年把滿灘全席中的「藝桌」獨立出來舉辦笨港五湖四海宴，迄今已第6屆，提供國內藝師一個舞台，讓工藝得以薪傳。