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北港五湖四海宴民間工藝展 日本京都學者讚不絕口

2019-09-13 18:52聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

國內頗具規模的民間傳統工藝展「五湖四海宴」今在雲林縣北港鎮南陽國小登場，全國百餘位知名藝師展出代表作品，以宴席方式獻給國人一飽眼福，木雕石刻、錫金銅器、剪粘泥塑，匠心獨運、巧奪天工，展現台灣民間工藝力量，連日本京都學者都來一覽台灣工藝之美，讚不絕口。

「這是台灣民間傳統工藝結晶」雲林縣文化處長陳璧君強調，這場別具一格的工藝喜宴，匯集台灣無數民間藝術家的創作結晶，品項件數之多，讓人如入寶山，展出三天，中秋假期到北港朝天宮拜拜，順道品賞五湖四海宴澎湃的料理，保證不虛此行。

宴會廳大門60年前台灣第一座大師顏崑池的電動花燈「公背婆」喜悅迎賓，第二代國寶大師顏三泰說，父親作品存倉50多年，稍作修整，完好如初，父親創作功力，果然不凡。走進會場大門，斗大的媽祖和將軍的拼布布廉從空而降，是拼布大師周秀惠用數百萬小布塊拼成的，增添喜宴氣派。

百桌滿漢全席上菜，木石雕刻、錫金銅器、捏麵陶土、剪粘泥塑、拼布花燈、紙雕藝閣、編織籐藝，還有可愛的春仔花，許多市面看不到的工藝品，這裡全上桌，每道工藝大菜，都引人駐足細細品味，李健竹的筆雕細微精緻，深受年輕人喜愛，陳美麗捏麵人、李朝雄陶繪...件件精彩，盡是大師嘔心瀝血傑作，讓人目不暇給，連日本京都教授菊地曉也來親炙饗宴，更讚許台灣傳統工藝的生命力

今天五湖四湖宴開幕，邀請北港百年金聲順及海韻國樂來表演，北港工藝坊負責人也是五湖四海創辦人蔡享潤說，湖四海宴發想來自北港朝天宮舖戶過爐的宴席稱為「五湖四海宴」，也是源自於滿漢全席，動、潛、飛、植108道佳餚，有一定的擺法規則遵循，山川五嶽、五湖四海、八大八小、十全十美、有葷桌、素桌、看桌、藝桌，從2014年把滿灘全席中的「藝桌」獨立出來舉辦笨港五湖四海宴，迄今已第6屆，提供國內藝師一個舞台，讓工藝得以薪傳。

雲林傳統工藝發展協會理事長許哲彥說，從創作者和參觀者來看，有年輕化趨勢，這是薪傳好現象，期待五湖四海宴帶給台灣工藝愈年輕愈健康，展期3天，歡迎把握機會來北港觀賞。

周秀惠用數百萬小布塊的拼布更顯氣派。記者蔡維斌／攝影
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作品栩栩如生美麗動人。記者蔡維斌／攝影
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參觀的民眾也年輕化，足顯更多年輕人也喜愛工藝之美。記者蔡維斌／攝影
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收藏五十多年的台灣第一代電動花燈公背婆在門口迎賓。記者蔡維斌／攝影
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年輕人對細緻筆雕很感興趣，更嘆為觀止。記者蔡維斌／攝影
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國內別具規模的民間傳統工藝展五湖四海宴昨天登場，在南陽國小展出3天，來自國內10...
國內別具規模的民間傳統工藝展五湖四海宴昨天登場，在南陽國小展出3天，來自國內108位工藝師展出108道滿漢全席，一飽眼福。記者蔡維斌／攝影
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國內別具規模的民間傳統工藝展五湖四海宴昨天登場，在南陽國小展出3天，來自國內10...
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遊龍戲鳳雕塑精緻。記者蔡維斌／攝影
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臉譜彩繪也是傳統工藝特色。記者蔡維斌／攝影
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日本京都學者都前來參觀並頻作筆記，對台灣民間工藝的生命力讚嘆不已。記者蔡維斌／攝...
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創作者還一一解說創作歷程和作品特色，讓人耳目一新。記者蔡維斌／攝影
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創作大師也有年輕化趨勢。記者蔡維斌／攝影
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每件作品都匠心獨運，美不勝收。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮花燈
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